Last Epoch: Season 2 lässt die Spielerzahlen in die Höhe schnellen und übertrifft sogar Path of Exile 2

Last Epoch erlebt gerade einen zweiten Sommer.

Seit Path of Exile 2 erschienen ist, hat Last Epoch durchgängig ziemlich alt ausgesehen. Während letzterer Titel mit durchschnittlich 3.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam die letzten Monate nicht viel Aufmerksamkeit auf sich zog, hat PoE2 selbst an den schlechtesten Tagen den Wert ums zehnfache überboten.

Aber das ist jetzt vorbei!

Seit dem 17. April zieht es ARPG-Fans zu Last Epoch wie Mücken zum Licht. 150.000 gleichzeitige Spieler auf Steam (laut SteamDB) überbieten gerade sogar PoE2 mit etwa 118.000 Spielern - obwohl das letzte große Update von PoE2, Dawn of the Hunt, auch erst zwei Wochen zurückliegt.

Grund hierfür ist die zweite Season bei Last Epoch, die auf den Namen Tombs of the Erased hört. Die hat massenweise Inhalte, Updates und Fixes gebracht, dass sie 100 Seiten an Patch Notes füllen.

Das steckt in Season 2 von Last Epoch

Alle einzelnen Neuerungen können wir euch hier natürlich nicht auflisten, sonst würde dieser Artikel auch schnell 100 Seiten umfassen. Wir beschränken uns also auf die wichtigsten Änderungen. Wer es genau wissen will, findet die gesamten Patch Notes auf der offiziellen Webseite von Last Epoch.

Neue Fraktion: The Woven ist eine Endgame-Fraktion, die alle Spieler beitreten können - egal, von welchen anderen Fraktionen ihr bereits ein Teil seid.

The Woven ist eine Endgame-Fraktion, die alle Spieler beitreten können - egal, von welchen anderen Fraktionen ihr bereits ein Teil seid. Neuer Skilltree: Mit den Woven schaltet ihr auch einen neuen passiven Skilltree frei

Mit den Woven schaltet ihr auch einen neuen passiven Skilltree frei Neue Gebiete: Tombs und Cemeteries of the Erased sind auch mit den Woven verknüpft. Dort findet ihr spezielle Kokons, die Seelen beinhalten. Wenn ihr die befreit, werden Gegner in der Nähe stärker und lassen eine neue Währung fallen, die ihr bei den Woven eintauschen könnt.

Tombs und Cemeteries of the Erased sind auch mit den Woven verknüpft. Dort findet ihr spezielle Kokons, die Seelen beinhalten. Wenn ihr die befreit, werden Gegner in der Nähe stärker und lassen eine neue Währung fallen, die ihr bei den Woven eintauschen könnt. Neue Items: Unter anderem sind 25 neue einzigartige Items im Spiel

Unter anderem sind 25 neue einzigartige Items im Spiel Umfangreiche Balancing-Änderungen: Alle Klassen haben eine Auffrischung bekommen, besonders der Sentinel wurde drastisch überarbeitet.

Alle Klassen haben eine Auffrischung bekommen, besonders der Sentinel wurde drastisch überarbeitet. Neue Gegner und Bosse: Der Uber Aberroth ist ein neuer Endgame-Brocken, während Champion-Gegner starke Feinde mit exklusiven Affixen sind.

Der Uber Aberroth ist ein neuer Endgame-Brocken, während Champion-Gegner starke Feinde mit exklusiven Affixen sind. Endgame-Überarbeitung: Hier sind einige Neuerungen dabei, unter anderem lassen sich Set-Items jetzt zerlegen und Affixe auf andere Items übertragen, Idole können mit zusätzlichen Effekten versehen werden und das Crafting wurde mit neuen Materialien erweitert.

Fans sind begeistert

Offensichtlich sind die Spieler von Season 2 angetan - das zeigt sich nicht nur in den Spielerzahlen, sondern auch in den Steam-Rezensionen. 88 Prozent der kürzlichen Reviews sind positiv. So schreibt ricmadeira:

Last Epoch hat großes Potenzial im Early Access gezeigt und jetzt hat es mit Season 2 endlich seinen Höhepunkt erreicht. Heute ist es ein fantastisches Spiel, in das man leicht rein findet, mit endlosen Inhalten zum Erkunden und so vielen Nebenquests in jeder Map, sodass es für eine lange, lange Zeit frisch bleibt und sich so anfühlt.

Dagegen vergleicht zozo Last Epoch mit der Konkurrenz und kommt zum Schluss:

Path of Exile 2 … Ich war noch nie so enttäuscht in meinem Leben. Habe Last Epoch zum Start von Season 2 ausprobiert. Habe mich direkt verliebt. Sieht wie eine Reise für die nächsten tausend Stunden aus.

Milets ist sogar der Meinung, dass sich Last Epoch mit Grim Dawn und Diablo 2 die Krone des besten ARPG aller Zeiten teilt.

Dass die zweite Season von Last Epoch genau jetzt erschienen ist, ist übrigens kein Zufall. Der Release teilt sich nämlich auch ein Jubiläum von Last Epoch: Vor sieben Jahren erschien das Spiel auf Kickstarter mit einer ersten kleinen Demo.

Seitdem ist natürlich einiges geschehen. Werdet ihr in das ARPG zum ersten Mal oder vielleicht erneut reinschnuppern oder seid ihr mit Path of Exile 2 noch mehr als genug beschäftigt? Schreibt es gerne in die Kommentare!