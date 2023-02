Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel?

Es ist mal wieder Zeit für ein Geschenk aus dem Epic Games Store: Jede Woche wird hier ein Spiel kostenlos angeboten, einzige Bedingung ist ein Account bei Epic. Diese Woche erwartet euch beklemmender Weltraumhorror in einem recht unscheinbaren Gewand. Sollte das nichts für euch sein, werdet ihr vielleicht im aktuellen Steam-Sale fündig:

Duskers: Weltraumhorror mal anders

1:25 Duskers - Launch-Trailer: Bei diesem Alien-Spiel fehlt die Grafik

Duskers schickt euch in ein düsteres Weltraum-Szenario, in dem sich Alien-Fans wie zu Hause fühlen dürften. Allerdings lauft ihr nicht selbst vor einem Monster davon oder erkundet eine Raumstation, sondern steuert mehrere Drohnen durch verlassene, aber gefährliche Raumschiffwracks und versucht sie vor unbekannten Gefahren zu schützen

Ihr selbst seht aber nur das, was der Drohnen-Pilot auch in der Realität sehen würde: Bildschirmanzeigen, den Status eurer Drohnen, Übersichtskarten und verwaschene Schwarz-Weiß-Bilder von den Sensoren eurer maschinellen Helfer. Im Gegensatz zu anderen Spielen will euch Duskers nicht vergessen lassen, dass ihr vor einem Bildschirm sitzt, sondern spielt mit der Illusion, dass ihr tatsächlich als Astronaut eure Drohnen per Computer überwacht. Ihr steuert eure Drohnen sogar mit Kommandozeilen!

Für wen geeignet? Wenn euch Weltraumhorror und unheimliche Spiele gefallen, könnte auch Duskers etwas für euch sein. Allerdings nur, wenn ihr auch mit einem nicht allzu leicht zugänglichen Indie-Spiel eure Freude habt, das auf die meisten Grafikeffekte verzichtet. Wenn ihr daran zweifelt, dass Duskers so eine wirklich unheimliche Atmosphäre aufbauen kann, dann lest den Artikel von Rainer Sigl:

Werdet ihr dem Drohnen-Horrorspiel Duskers eine Chance geben, weil euch die Atmosphäre überzeugt? Oder gefällt euch der ungewöhnliche und schmucklose Ansatz des Spiels nicht so sehr? Wie wichtig ist euch die Grafik bei Spielen? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!