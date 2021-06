Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen Gratisspiele?

Epic verschenkt diese Woche zwei Spiele: Overcooked 2 und Hell is Other Demons gehen kostenlos an alle Nutzer eines Epic-Kontos raus. Ersteres ist ein Partyspiel für Koop-Fans, letzteres ein retropixeliger Plattform-Shooter. Die ganz großen Dinger sind das nicht – dafür gab's letzte Woche den Kracher Control geschenkt.

Hier geht's zur Aktion

Wie lange gilt das Angebot? Overcooked 2 und Hell is Other Demons steht vom 17. bis 24. Juni 2021 um jeweils 17:00 Uhr zum kostenlosen Sichern zur Verfügung. Wenn ihr euch die Spiele schnappt, dürft ihr sie dauerhaft behalten.

Aber eure Zeit ist wertvoll: Daher klären wir hier wie gewohnt, was das überhaupt für Spiele sind und wer genauer hinschauen sollte.

Overcooked 2

Genre: Koop-Partyspiel | Entwickler: Ghost Town Games, Team 17 | Release: 7. August 2018

Was für ein Spiel ist Overcooked 2? In Overcooked 2 kocht ihr mit bis zu drei Freunden um die Wette. Um leckere Gerichte zu zaubern, müsst ihr euch koordinieren, Gemüse schnippeln, Steaks brutzeln und im Idealfall schneller sein als das gegnerische Team. Dabei dürft ihr auch vor schmutzigen Tricks nicht zurückschrecken, um eure Gegner auszustechen.

Für wen geeignet? Fans von Couch-Koop kommen bei Overcooked 2 voll auf ihre Kosten. Auch, wenn ihr gern online mit fremden Leuten zusammenspielt, könnt ihr viel Freude an dem Partyspiel haben. Und natürlich macht sich Overcooked 2 auch gut auf Partys, wenn ihr euch die Laune nicht verderben lasst.

Das kann schneller gehen als man glaubt! Wollt ihr mal sehen, wie GameStar-Host Michi Obermeier quasi-ragequittet? Schaut euch unser Kochduell in Overcooked 2 an:

Link zum externen Inhalt

Hell is Other Demons

Genre: Action-Plattformer | Entwickler: Cuddle Monster Games | Release: 20. Mai 2019

Link zum YouTube-Inhalt

Was für ein Spiel ist Hell is Other Demons? In Hell is Other Demons steuert ihr eure Pixelfigur in der Seitenansicht durch handgezeichnete Level, die vor Dämonen nur so wimmeln. So ballert ihr euch den Weg frei, was wegen der Bullet-Hell-Anleihen ganz schön anspruchsvoll ausfällt. Roguelite-Elemente sollen für Wiederspielwert sorgen, während euch ein cyberpunkiger Synthwave-Soundtrack die Trommelfelle massiert.

Für wen geeignet? Retro-Fans, Pixelliebhaber und »Dead Cells«-Kenner könnten an Hell is Other Demons Gefallen finden. Ihr müsst aber eine gewisse Frusttoleranz mitbringen. Wer sich gerne in einem Spiel festbeißt, findet in diesem Plattformer einen guten Test für die Zähne.

Der Epic Store ist schon seit über zwei Jahren im Geschäft. Trotz viel Kritik wegen Exklusivdeals zahlt sich die Strategie, den Platzhirsch Steam aggressiv anzugreifen, offenbar aus. Im Video oben analysieren wir die wichtigsten Zahlen und ziehen ein Fazit.