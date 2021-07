Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen Gratisspiele?

Epic verschenkt diese Woche zwei Spiele: Mothergunship und Train Sim World 2 stehen Besitzern eines Epic-Kontos zum Gratis-Download zur Verfügung. Ersteres ist ein Roguelike-Shooter aus der Egoperspektive, letzteres eine Simulation für Eisenbahnbegeisterte, die euch ICE und Co. selbst steuern lässt.

Hier geht's zur Aktion

Wie lange gilt das Angebot? Ihr könnt euch Mothergunship und Train Sim World 2 vom 29. Juli bis 5. August 2021 um jeweils 17:00 Uhr kostenlos schnappen. Wenn ihr euch die Spiele sichert, dürft ihr sie dauerhaft behalten.

Aber Zeit ist ein rares Gut: Daher klären wir hier wie jede Woche, worum es bei den beiden Spielen geht und welche Spielertypen genauer hinschauen sollten.

Mothergunship

Genre: Bullet-Hell-Shooter | Entwickler: Grip Digital, Terrible Posture Games | Release: 17. Juli 2018

Was für ein Spiel ist Mothergunship? Roguelike, Ego-Shooter und Bullet Hell ist eine Kombination, die selten zusammenkommt. Beim ersten Epic-Geschenk Mothergunship passiert's! Ihr baut euch völlig übertriebene Waffen zusammen, kombiniert etwa Maschinengewehre mit Flammen- und Raketenwerfern. Damit erobert ihr die Erde von Roboter-Aliens und riesigen Bossgegnern zurück, die den ganzen Bildschirm mit massig Geschossen eindecken. Zwischen jedem Durchlauf verbessert ihr eure Schießprügel immer weiter.

Für wen geeignet? Spieler mit Spaß an atemloser Action und überdrehter Optik sollten sich Mothergunship einmal anschauen. Auf Steam erhält der Ego-Shooter von Nutzern 80 Prozent positive Bewertungen. Auch in unserem Test kommt Mothergunship gut weg:

10 4 Mehr zum Thema Mothergunship im Test - Raketenwerfer, Marke Eigenbau

Train Sim World 2

Genre: Zugführersimulation | Entwickler: Dovetail Games | Release: 20. August 2020

Was für ein Spiel ist Train Sim World 2? Eine Simulation für Freunde der Schiene erwartet euch mit dem zweiten Epic-Geschenk der Woche. Ihr steuert in Train Sim World 2 als Lokomotivführer unter anderem einen ICE von Köln aus durch Deutschland, transportiert Güter in den USA oder erstellt einfach euer eigenes Szenario. Simulator-Fans bekommen unter anderem die Kontrolle über Beschleunigungs- und Bremssteuerung des Zuges und müssen mit einer simulierten Fahrphysik zurechtkommen.

Für wen geeignet? Wer schon immer mal selbst einen Zug steuern wollte, findet in Train Sim World 2 das passende Spiel. Natürlich braucht es Einarbeitung, bevor man die ganzen Simulationsaspekte versteht und richtig umsetzen kann. Auf Steam zeigen sich 83 Prozent der Rezensenten überzeugt.

Der Epic Games Store ist schon seit über zwei Jahren ein Teil der Shop-Landschaft. Der Angriff auf Steam zahlt sich offenbar aus, wenngleich die Mittel wie Exklusivdeals weiterhin auf viel Kritik stoßen. Im Video oben analysieren wir die wichtigsten Zahlen und ziehen ein Fazit.