Death Stranding 2 wurde enthüllt, jetzt ist der Vorgänger im Steam Sale so günstig wie noch nie

Den Director's Cut von Death Stranding könnt ihr gerade zum Tiefstpreis auf Steam abstauben.

Mögt ihr lange Strandspaziergänge? Wolltet ihr euch schon immer mal (wieder) Tag und Nacht um ein Baby kümmern? Habt ihr kein Problem damit, wenn euch ab und zu Schattenwesen verfolgen und umbringen wollen?

Herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr den Eignungstest für Death Stranding mit Bravour bestanden! Das Spiel von Kult-Entwickler Hideo Kojima spaltet seit seinem Release die Gemüter.

Die einen lobpreisen den Titel als erzählerisches Meisterwerk mit unfassbar dichter Atmosphäre, die anderen kritisieren ihn als optisch hübschen Walking-Simulator, dessen kryptische Handlung Kopfschmerzen verursacht.

Was davon stimmt? Das könnt ihr selbst entscheiden, wenn ihr wollt, denn derzeit ist Death Stranding bei Steam günstig wie nie zuvor.

Deal: Death Stranding im technisch und inhaltlich verbesserten Director's Cut

Death Stranding im technisch und inhaltlich verbesserten Director's Cut Preis: 20 Euro

20 Euro Angebot gilt bis: 15. Februar 2024

Ein Spiel mit vielen Facetten

Bereits die Einteilung in ein Genre ist bei Death Stranding echt knifflig. Action? Aufbaustrategie? Rennspiel? Open-World-Adventure? Was auf dem Papier zunächst unvereinbar klingen mag, trifft in Death Stranding aufeinander.

In einer postapokalyptischen Welt müsst ihr als Kurier Sam Porter Bridges durch die einstigen USA wandern und Waren heil an ihren Bestimmungsort liefern. Das ist kniffliger als gedacht, denn teilweise tragt ihr richtige Gepäckberge huckepack und das Spiel simuliert deren Gewicht, wodurch ihr schnell auf die Schnauze fliegt, wenn ihr eure Beladung nicht vor Reisebeginn sorgfältig stapelt und festzurrt.

Einen Großteil des Spiels verbringt ihr damit, Waren von A nach B zu liefern und dabei die schöne Aussicht zu genießen.

Auch Action-Freunde kommen auf ihre Kosten, nur nicht allzu häufig. Ab und zu müsst ihr euch nämlich mit gestrandeten Seelen aus dem Totenreich herumschlagen, die euch ans Leder wollen.

Außerdem müsst ihr ein Baby in einer Schutzkapsel mit euch herumtragen.

Ihr seid verwirrt? Ja, so ergeht es vielen. Death Stranding ist bekannt dafür, einfach anders zu sein. Die Frage, ob anders nun positiv oder negativ ist, hängt von eurem persönlichen Spielegeschmack ab. Trotzdem helfen wir euch mit diesem Video, falls ihr vor dem Kauf noch mehr zum Spiel wissen wollt:

6:59 Death Stranding verstehen - 13 Tipps, die ihr für den Start braucht

Auf Steam ein Publikumsliebling

Die Steam-User stehen Death Stranding zumeist sehr positiv gegenüber. Bei derzeit knapp 17.800 Reviews kommt das Spiel auf ein Gesamturteil von Sehr positiv .

Gelobt werden zumeist die dichte Atomsphäre beim Herumwandern durch die bildhübsche Spielwelt. Die konfuse Story aus der Feder von Hideo Kojima hat natürlich ebenfalls viele Fans - aber wie schon erwähnt auch Kritiker.

Denn die Handlung sowie das auf Dauer monotone Gameplay werden von negativen User-Reviews oft ins Feld geführt. Ihr merkt schon: Letzten Endes könnt ihr euch vor dem Spielen wohl nicht so ganz sicher sein, auf welcher Seite des Spielfelds ihr landen werdet.

Immerhin müsst ihr euch beim Durchspielen von Death Stranding nicht hetzen. Denn bis zum Release des erst vor Kurzem enthüllten Nachfolgers vergeht noch einige Zeit. Vor 2025 rechnen wir nicht mit dem Erscheinen von Death Stranding 2. Wie steht ihr zum Erstling? Hattet ihr viel Spaß mit Sams Wandertouren oder gehört ihr zu den Kritikern, die dem Spiel nichts abgewinnen konnten?