Gute Spiele gibt's auch kostenlos – das sind eure Tipps für die GameStar-Community

Ihr empfehlt unter anderem Team Fortress und Dota.

In Online Spiele-Stores kann man häufig richtig gute Schnäppchen machen, aber wer wirklich gar keinen Cent für Spiele ausgeben will, hat trotzdem eine Menge Optionen. Wir haben euch vor einiger Zeit ein paar unserer liebsten Gratis-Perlen vorgestellt, darunter Shooter wie The Finals oder das MMO-Rollenspiel Der Herr der Ringe Online.

Nach unseren acht Tipps hört die Liste aber noch lange nicht auf. In den Kommentaren habt ihr uns verraten, an welche geldbörsenverschonenden Titel ihr eure Herzen verloren habt. Wir haben euch sechs davon aus den Antworten herausgefischt.

Battle for Wesnoth

2:08 Battle for Wesnoth: Trailer zum Strategie-Hit zeigt, wie das Gameplay funktioniert

Autoplay

GameStar-User McLord wirft Battle for Wesnoth in den Ring. In dem rundenbasierten Strategiespiel werdet ihr in eine Fantasywelt mit mehreren Fraktionen geworfen. Das können zum Beispiel Menschen, Elfen oder Orks sein, die ihr in vielen verschiedenen Kampagnen kennenlernt.

Das Besondere daran ist jedoch, dass alle der Kampagnen aus der Community stammen, denn Battle for Wesnoth ist ein Open-Source-Spiel. Das bedeutet Spielerinnen und Spieler können selbst per Karteneditor und anpassbarer Engine Inhalte erstellen und veröffentlichen. So entsteht eine bunte Mischung aus Geschichten und Missionen, der quasi nie der Saft ausgeht.

Dota 2

1:50 Dota 2 - Trailer zum Helden Mars und Grimstroke

Für GameStar-User L-Soldier ist Dota 2 ganz oben. Das MOBA erfreut sich seit 2013 großer Beliebtheit und gehört zu den meistgespielten Titeln auf Steam (via SteamDB). Ihr zieht darin mit einem Helden eurer Wahl aufs Schlachtfeld und kämpft mit verschiedenen Kampf- und Supportfähigkeiten gegen das gegnerische Team. Noch während einer Runde stellt ihr eure Ausrüstung zusammen, die im besten Fall Synergien mit euren Teamkameraden schafft.

Warframe

5:57 Mysteriös, actionreich und totschick: Warframe Update stellt sich im Trailer vor

GameStar-User Gothic schreibt: »Warframe, mehr Inhalt kostenlos geht nicht und wenn man dann auch noch auf Weltraum Ninjas steht, noch besser.« Viel mehr können wir dem eigentlich nicht hinzufügen, aber wir versuchen es einmal.

In dem Online-Action-Rollenspiel erwacht ihr als uraltes Mitglied einer Kriegerkaste aus einem jahrhundertelangen Kälteschlaf. Das Sonnensystem wird von tyrannischen Fraktionen beherrscht und ihr kämpft jetzt für das Gleichgewicht. Mit euren biomechanischen Kampfanzügen – Warframes genannt – hüpft und slidet ihr durch die Sci-Fi-Welten, erledigt Shooter-Missionen und kämpft in Raumschiff-Schlachten.

Infinity Nikki

5:38 Die wunderschöne Open World von Infinity Nikki bietet viel seichtes Gameplay

GameStar-User kdr4cu schlägt mit Infinity Nikki und Palia zwei Gacha-Games vor. Das bedeutet, dass zum Kern des Spiels ein System gehört, bei dem ihr bestimmte Inhalte per Zufall zieht – ähnlich wie bei den beliebten japanischen Gachapon-Automaten.

Bei Infinity Nikki dreist sind das beispielsweise Kleidungsstücke und Frisuren, die euch besondere Fähigkeiten verleihen, mit denen ihr durch die offene Welt tingelt. Ihr könnt damit zum Beispiel fliegen oder euch schrumpfen, um Rätsel und Mini-Spiele zu meistern, oder einfach nur auf Erkundungstour gehen.

Team Fortress 2

4:16 Team Fortress 2 - Witziger Kurzfilm stellt die Map Mercenary Park vor

Für GameStar-User KAEPS133 führt Team Fortress 2 die Liste der kostenlosen Spieleperlen an. Der humorvolle Hero-Shooter wirft euch in einen dubiosen Familienzwist, in dem zwei Brüder und ihre Teams um ein wertloses Stück Land kämpfen.

Ihr wählt eine von neun Klassen aus, die ihr mit eurem Loadout feinjustiert und mit schicken Hüten finalisiert. In verschiedenen Modi, wie Payload oder Control Points, tretet ihr dann gegen das gegnerische Team an.

Weird and Unfortunate Things Are Happening

In Weird and Unfortunate Things Are Happening passieren seltsame und unglückliche Dinge.

Zum Abschluss gibt's noch einen echten Geheimtipp von Black?Rock Shooter namens Weird and Unfortunate Things Are Happening. In dem schaurigen Rollenspiel übernehmt ihr die Rolle von Alicia, die ihre Nichte aus einer bizarren Stadt retten muss.

Die Stadt Daybreak existiert für normale Menschen eigentlich gar nicht, doch Alicia kann sie sehen und ihre außerweltlichen Bewohner noch dazu. Als ihre Nichte Dottie dort verschüttgeht, eilt sie ihr mit der waffenliebenden Sekretärin Miriam und dem überarbeiteten Englischlehrer Lamar zu Hilfe.

Falls euch diese Empfehlungen noch nicht genug sind, schaut doch einfach mal, ob die Gratisspiele von Epic Games diese Woche etwas für euch sind, wir haben sie in der obigen Box verlinkt.

Dort findet ihr auch unseren aktuellen Artikel zu Neuerscheinungen auf Steam. Falls ihr doch noch ein paar Euronen übrig habt, könnt ihr sie ganz sicher auch im Summer Sale loswerden. Erste starke Angebote haben wir euch auch schon zusammengesammelt.