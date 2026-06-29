Neu bei Steam: Ein neues Star-Wars-Spiel kommt von den Dead-by-Daylight-Machern – und es ist ganz anders, als ihr erwartet

Helden gegen Schurken am Spielbrett: Behaviour Interactive schickt euch diese Woche ins Star-Wars-Universum.

Diese Steam-Woche ist eine ruhige: Während der große Summer Sale läuft und die halbe Bibliothek im Angebot steht, traut sich kaum ein Publisher mit einem Vollpreis-Release aus der Deckung – ihr gebt euer Geld gerade schließlich lieber für Schnäppchen aus.

Eine große Ausnahme gibt es aber doch, und die kommt aus einer überraschenden Ecke: Ausgerechnet das Studio hinter dem Horror-Hit Dead by Daylight bringt diese Woche ein Star-Wars-Spiel heraus. Was dabei herauskommt, ist allerdings nicht das, was ihr jetzt vielleicht erwartet.

Wie jeden Montag fassen wir alle wichtigen Releases für euch zusammen.

Das Highlight der Woche: Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

1:59 Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains – Trailer zum Brettspiel der Dead-by-Daylight-Macher

Autoplay

Genre: Digitales Brettspiel | Entwickler: Behaviour Interactive | Release: 30. Juni 2026 (Steam)

Wenn man hört, dass die Macher von Dead by Daylight ein Star-Wars-Spiel entwickeln, denkt man an vieles – an einen düsteren asymmetrischen Multiplayer vielleicht, in dem Darth Vader Rebellen durch die dunklen Korridore des Todessterns jagt. Die Realität ist deutlich gemütlicher: Behaviour Interactive bringt zusammen mit Publisher Ubisoft eine digitale Monopoly-Variante heraus.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains krempelt das altbekannte Brettspiel dabei ordentlich um. Statt allein ums Hotel auf der Schlossallee zu feilschen, stellt ihr Teams aus insgesamt 28 ikonischen Figuren zusammen: Helden wie Luke Skywalker, Leia und Han Solo auf der einen, Schurken wie Darth Vader, Darth Maul und Imperator Palpatine auf der anderen Seite. Jede Figur bringt eine eigene Fähigkeit mit, und über das Spielfeld verteilt warten 22 Orte aus allen Star-Wars-Ären als kleine 3D-Dioramen, vom Ewok-Dorf bis zum Jedi-Tempel.

Gespielt wird in 2v2- oder 3v3-Matches, online oder lokal auf der Couch. Landet ihr auf einem gegnerischen Feld, kommt es zum Würfel-Duell, und sogenannte GO-Events werfen zwischendurch die Spielregeln über den Haufen.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 29. Juni 2026

War Room: Tactical Sandbox (Early Access): Für die Strategen unter euch erscheint eine Echtzeit-Simulation, in der ihr militärische Operationen auf einer taktischen Karte plant und durchführt.

The Message from Deep Space: Ein kleines Puzzle-Spiel mit einer spannenden Prämisse: Ihr fangt eine außerirdische Botschaft aus den Tiefen des Alls auf und müsst sie mit Logik und Geduld Stück für Stück entschlüsseln. Wer Spaß an Codes, Mustern und Denkarbeit hat, sollte einen Blick riskieren.

Dienstag, 30. Juni 2026

Bugscraper: In diesem Roguelite-Shooter kämpft ihr euch Stockwerk für Stockwerk durch ein von Insekten verseuchtes Hochhaus nach oben ins Büro des tyrannischen Chefs – allein oder im lokalen Koop mit bis zu vier Leuten. Pro Run sammelt ihr Waffen und Upgrades, sterbt vermutlich irgendwo auf halber Höhe und startet klüger den nächsten Anlauf. Hat sich einen tollen Ruf über Monate auf itch.io erspielt und erscheint jetzt auch auf Steam.

Mittwoch, 1. Juli 2026

Ash of Gods: Tactics: Free2Play für Taktik-Fans: Im düsteren Ash-of-Gods-Universum baut ihr euer Deck, kauft Artefakte und schlagt euch durch 24 Story-Schlachten über drei Schwierigkeitsgrade – oder messt euch im PvP-Ladder mit anderen.

Feed The Pit: In diesem First-Person-Horrorspiel streift ihr durch einen verfluchten Wald, sprecht mit Geistern, um Leichen aufzuspüren, und werft eure Funde anschließend in die Grube. Dabei seid ihr nie allein: Pro Runde jagt euch eines von sechs unterschiedlichen Monstern.

Donnerstag, 2. Juli 2026

HYPERWIRED: Ein Bullet-Hell-Roguelike mit einer Idee, die man so noch nicht oft gesehen hat. Euer Raumschiff hängt an einem Kabel und muss sich zum Aufladen regelmäßig in Steckdosen einstöpseln – nur bewegt ihr euch währenddessen ausschließlich im Radius dieses Kabels. Aus dieser Tether-Mechanik zieht der pixelige Weltraumshooter seine ganz eigene Spannung.

Freitag, 3. Juli 2026

Battle For Embolia (Early Access): Zum Wochenende noch ein kostenloses MMO, das von einem Solo-Entwickler kommt.

Master Healer Kale with useless party: Der Titel verrät schon, worum es geht. Ihr spielt in diesem Incremental-RPG einen Heiler, dessen einzige Aufgabe darin besteht, eine reichlich unfähige Heldengruppe irgendwie am Leben zu halten.

Die bis dato schlimmste Hitzewelle des Jahres ist überstanden – jetzt können die Rechner wieder hochgefahren werden! Welcher dieser Titel reißt euch in einer Woche, in der eigentlich der Summer Sale die Hauptrolle spielt, trotzdem vom Hocker? Oder lasst ihr die Neuerscheinungen links liegen und schlagt lieber bei den Angeboten zu? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was diese Woche auf eurer Wunschliste landet.