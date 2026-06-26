Der Steam Summer Sale ist da! Hier 11 Empfehlungen mit 90 Prozent Rabatt

King's Bounty 2 hat seine Ecken und Kanten, ist aber zusammen mit zig anderen Highlights gerade auf Steam massiv reduziert.

Herrje, der Sommer knallt dieses Jahr rein. In München steht der Tacho gerade bei fast 36 Grad, auf meinem Fensterbrett kann ich Spiegel-Eier braten und manche Kollegen legen sich schon Kühlakkus auf den Kopf, um überhaupt noch irgendeinen Satz felherifrei fehlerfrei zu Papier zu bringen.

Aber Valve hilft dieses Jahr gleich doppelt dabei, dass wir uns abkühlen. Zum einen treibt uns der Preis der Steam Machine Tränen in die Augen – das kühlt –, zum anderen können wir uns mit dem Steam Summer Sale 2026 ablenken, bis es am Wochenende endlich gewittert.

Und weil ich weiß, dass die meisten von euch eh ihrem Pile of Shame bis zum Mond stapeln, konzentriere ich mich bei den folgenden 11 Empfehlungen nur auf die richtig, richtig stark reduzierten Knaller – also mit Rabatt von 90 Prozent und mehr.

Reinspaziert.

Highlight: King's Bounty 2

Genre : Taktik-Rollenspiel

: Taktik-Rollenspiel Release : August 2021

: August 2021 Preis: 4 Euro, 90 Prozent Rabatt

6:11 King's Bounty 2 - Über sechs Minuten Gameplay aus dem schicken RPG-Strategie-Mix

Selbst die positiven Steam-Bewertungen warnen zurecht: Ihr solltet genau wissen, worauf ihr euch bei King's Bounty 2 einlasst. Was auf den ersten Blick wie ein Mix aus Heroes of Might and Magic und The Witcher aussieht, ist ... gut, auch auf den zweiten Blick ein Mix aus Heroes und Witcher, aber tatsächlich saumäßig schwer. An diesen Brocken sollten sich nur hartgesottene Taktik-Füchsinnen und -Füchse wagen.

Zudem erwartet euch natürlich der übliche »Euro Jank«, also eine eher betagte Optik, alle möglichen Ecken und Kanten, ein klassisches ungeschliffenes Juwel. Aber – und das ist wichtig – man merkt King's Bounty 2 trotzdem an, dass es ein Leidenschaftsprojekt ist. Ein Heroes-Erbe, der mal anders ticken will als all die anderen Taktik-Rollenspiele, die fast eins zu eins die Formel des Klassikers übernehmen.

Ihr erkundet hier direkt aus Schulterperspektive eine richtig coole Fantasy-Welt, haltet eure Truppen möglichst lange am Leben. Eure Entscheidungen in der Story wirken sich auf eure Charakterentwicklung aus; und die wiederum bestimmt die Moral eurer Truppen. King's Bounty 2 ist ein komplexes und forderndes Taktik-Erlebnis. Falls euch das prinzipiell zusagt, dürften 90 Prozent Rabatt über die Ecken und Kanten hinwegtrösten.

Hier geht's zu unserem GameStar-Test zu King's Bounty 2

Hier geht's zum Steam-Angebot von King's Bounty 2

Weitere spannende Angebote

Falls ihr Könige und Beute doof findet, gibt's natürlich noch jede Menge andere stark rabattierte Spiele, also gehen wir die Kandidaten mal durch:

The Binding of Isaac: Rebirth ist das 2014er Remake des legendären Roguelikes. Einige von meinen Kollegen haben bereits Tausende Stunden damit verbracht, als kleiner Isaac mörderische Dungeons zu erkunden. Für 1,50 Euro aktuell so günstig wie noch nie.

Metro Exodus bekommt bald mit Metro 2039 nach jahrelanger Wartezeit einen Nachfolger. Falls ihr euch auf den aktuellen Stand bringen wollt, dann gibt's den großartigen Singleplayer-Shooter Exodus aktuell für 3 Euro (90 Prozent Rabatt).

Disco Elysium untersucht ihr als Ermittler ein skurriles Stadtviertel. Klingt simpel, ist aber eines der besten Story-Rollenspiele aller Zeiten. Und als Final Cut gerade für rund 4 Euro spottbillig.

Barony sieht wie ein simpler Indie-Dungeon-Crawler aus, steht aber nach über 10 Jahren immer noch bei 91 Prozent positiven Kommentaren. Heißt: Das Spiel ist großartig, solo und/oder im Koop – und für 2 Euro sehr günstig.

Mit der Mass Effect Legendary Edition bekommt ihr die Originaltrilogie als Remaster aktuell um 92 Prozent reduziert für 5 Euro. Falls ihr also mal Hunderte Stunden in ein faszinierendes Sci-Fi-Universum stecken und als Commander Shepard die Erde retten wollt: Besser geht's nicht.

The Invincible adaptiert eine Geschichte des legendären Sci-Fi-Autos Stanisław Lem und lässt euch als Astronautin Yasna den Planeten Regis III auf der Suche nach eurer Crew erkunden. Ein tolles Story- Abenteuer für aktuell 3 Euro (90 Prozent).

12:12 The Invincible - Test-Video zum Sci-Fi-Abenteuer

Suicide Squad: Kill the Justice League war ein herber Rückschlag für Entwickler Rocksteady wie auch für uns Spielerinnen und Spieler: Ein mit Service-Kram vollgestopftes Open-World-Spiel im Arkham-Universum, das bei den Leuten durchfiel. Aber für 3,50 (95 Prozent Rabatt) bekommt man hier trotz aller Kritik ein paar launige DC-Action-Stunden als Harley Quinn, Deathstroke und Co. für wenig Geld.

Im Tank Mechanic Simulator zerlegt und repariert ihr alle möglichen historischen Panzer. Aktuell für 1,60 Euro zu haben.

The Quarry ist eines der besten Supermassive-Spiele: Ein interaktiver Horrorfilm, in dem neun Betreuerinnen und Betreuer in einem Sommercamp eine Nacht des Schreckens erwartet. Und eure Entscheidungen bestimmen, wie viele Leute am Ende überleben.

Planet Zoo bekommt im Oktober 2026 eine Fortsetzung, der erste Teil bleibt aber eine hervorragende Zoo-Simulation. Und für 2 Euro (95 Prozent Rabatt) perfekt, um die Wartezeit bis zur Fortsetzung zu überbrücken.

In den nächsten Tagen liefern wir euch natürlich viele weitere Empfehlungen zum Steam Summer Sale. Aber schaut ruhig auch mal bei GOG und Epic vorbei, dort gibt's ebenfalls permanent Rabattaktionen. Auf GOG läuft zum Beispiel noch 12 Tage lang ebenfalls ein großer Summer Sale mit über 8.000 Angeboten, die absolut auf Augenhöhe mit denen von Steam stehen. Und falls ihr auf all das keinen Bock habt, dann ist das auch okay, Hauptsache, ihr haltet euch kühl, trinkt viel und bleibt gesund!





