Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

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Kostenlos bei Epic: Diese Woche bekommt ihr einen Plattformer im Stil von Hollow Knight und eine Tycoon-Legende

Mit dem 2D-Metroidvania Voidwrought und der Freizeitpark-Simulation Rollercoaster Tycoon 3 gibt es diese Woche zwei sehr unterschiedliche Spiele.

Profilbild von Daniel Hartmann

Daniel Hartmann
25.06.2026 | 17:00 Uhr

17,99 €

Im Epic Games Store bekommt ihr aktuell Voidwrought und Rollercoaster Tycoon 3 kostenlos. Im Epic Games Store bekommt ihr aktuell Voidwrought und Rollercoaster Tycoon 3 kostenlos.

Auch wenn heute der große Summer Sale auf Steam startet, zu einem kostenlosen Spiel sagt man doch nicht nein. Sofern euch natürlich die bei Epic gerade angebotenen Geschenke zusagen. Ihr bekommt Voidwrought und Rollercoaster Tycoon 3 in der Complete Edition gratis.

Zu den kostenlosen Spielen im Epic Games Store

Voidwrought

Video starten 0:39 In Voidwrought trifft Hollow Knight auf Lovecraft – jetzt läuft es auch auf dem Steam Deck

Das handgezeichnete 2D-Metroidvania aus dem Jahr 2024 bleibt dem Genre treu. Ihr durchforstet unterirdische Gänge, besiegt Feinde und findet neue Fähigkeiten, die dann zum Beispiel euer Fortkommen im Spiel ermöglichen.

Knackige Bosskämpfe dürfen natürlich auch nicht fehlen, es sind übrigens elf an der Zahl. Außerdem habt ihr einen Schrein, den ihr erweitern und so einen kleinen Kult um euch scharen könnt. Über diese Mechanik schaltet ihr neue Fähigkeiten frei.

Rollercoaster Tycoon 3: Complete Edition

Als Manager eines Freizeitparks versucht ihr, das optimale Spaßerlebnis zu kreieren. Ihr baut aus 300 Achterbahnen und Fahrgeschäften, 500 Dekoobjekten und 60 Läden und Dienstleistungen den ultimativen Park zusammen.

Die Complete Edition des Spiels aus dem Jahr 2004 wurde auf Full HD und Breitbildformat angepasst und enthält die beiden Erweiterungen Klatschnass! für Wasserparks und Wild! für das Bauen von Tiergehegen.

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So sammelt ihr die Spiele ein

Ihr habt noch nie ein (Epic-)Geschenk bekommen und wisst vor lauter Aufregung gar nicht, wie ihr es auspacken sollt? Dafür sind wir ja da!

  1. Loggt euch mit eurem Account im Epic Games Store ein.
  2. Navigiert dort zu den kostenlosen Spielen und klickt auf die Banner von Voidwrought und Rollercoaster Tycoon 3 (Complete Edition).
  3. Schließt den Kaufvorgang für null Euro ab.

Anschließend finden die Spiele ihren Weg ratzfatz in eure Bibliothek. Dort könnt ihr sie ganz einfach installieren und loslegen.

Das Angebot gilt wie immer nur eine Woche lang, also bis zum 2. Juli um 16:59 Uhr. Dann geht die nächste Runde auf Epic. Wir lassen uns überraschen, was uns da erwartet.

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Rollercoaster Tycoon 3

Rollercoaster Tycoon 3

Genre: Strategie

Release: 02.11.2004 (PC)

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