Bei Steam & Epic gibt's am Wochenende 9 Spiele kostenlos

Der Sommer ist angebrochen, draußen warten EM, Sonnenschein und kühle Gewässer auf euch. Aber zumindest einen Grund gibt's dann doch, am Wochenende drinnen zu bleiben: Es sind wieder jede Menge Spiele kostenlos - und zwar auf diversen Plattformen. Sowohl Steam, als auch GOG und Epic bieten dieses Wochenende Free-Weekend-Aktionen, im Rahmen derer ihr manche Spiele sogar komplett geschenkt bekommt.

Wie immer fassen wir die wichtigsten Gratis-Spiele für euch zusammen und beginnen mit dem Highlight der Woche: Verdun und Tannenberg.

Highlight der Woche: Verdun & Tannenberg

Für wen interessant? Eigentlich sind Verdun und Tannenberg zwei separate Spiele, aber vom gleichen Entwickler und mit gleichem Spielprinzip: ein Szenario des Ersten Weltkriegs als Multiplayer-Shooter umzusetzen. Nur eben jeweils Verdun oder die Schlacht bei Tannenberg. Wer Battlefield 1 mochte, bekommt hier eine vergleichbare Spielerfahrung - allerdings mit etwas mehr Realismusanspruch.

Das offenere Mapdesign von Tannenberg führt dazu, dass Verdun sich mit seinen engen Grabenkämpfen ein wenig »realistischer« anfühlt, während die Leute in Tannenberg häufiger mal offen übers Feld rennen. Allerdings verfolgen beide Spiele nicht den gleichen Hardcore-Anspruch wie etwa Post Scriptum. Ihr könnt es als Einsteiger also guten Gewissens probieren.

Wichtig zu wissen: Auf Steam haben Tannenberg und Verdun nahezu tote Communitys. Im Tagesdurchschnitt erreichen beide Spiele jeweils bloß 100 bis 200 gleichzeitige Spieler. Ihr werdet euch also entweder in Discords organisieren müssen - oder ihr spielt solo oder mit Kumpels in den KI-Modi. Denn zumindest gibt's mittlerweile die Möglichkeit, gegen Bots anzutreten.

Wie bekommt ihr es? Verdun und Tannenberg sind bis 21. Juni kostenlos spielbar. Das Free Weekend aktiviert ihr ganz bequem im Steam-Shop, indem ihr auf »Spiel starten« klickt und das jeweilige Spiel installiert. Es gibt auch einen Rabatt, falls ihr Verdun oder Tannenberg kaufen wollt, aber wir raten euch wirklich, die Bot-Modi vorher ausgiebig zu testen. Denn eine langlebige Multiplayer-Community findet ihr hier einfach nicht.

Der Erste Weltkrieg ist ein sehr spannendes Szenario, gerade im Hinblick auf die Frage, wie man in Spielen damit umgeht. Mehr dazu findet ihr in unserem zweiteiligen Report zum Ersten Weltkrieg: Der Erste Weltkrieg in Spielen Teil 1: Der ignorierte Krieg

Der Erste Weltkrieg in Spielen Teil 2: Der ideale Antikrieg

Die spannendsten Gratis-Spiele bei Steam, Epic und GOG

Und nun reden wir über die restlichen Free Weekends und separieren natürlich wie immer die dauerhaft geschenkten Gratis-Spiele von den kostenloses Trial-Weekends. Fangen wir mit den Geschenken an.

Steam, Epic, GOG: Diese Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

Tell Me Why: Im Rahmen des Pride Month gibt es das Adventure Tell Me Why den ganzen Monat über kostenlos. Also auch an diesem Wochenende.

Absolute Drift: Dieser spaßige Drift Racer ist noch bis Samstag gratis auf GOG. Ihr könnt das Spiel dauerhaft behalten.

Overcooked 2: Eines der lustigsten Partyspiele auf dem Planeten. Komplett kostenlos im Epic Store.

Hell is Other Demons: Auch diesen bizarren Action-Platformer bekommt ihr dauerhaft im Epic Store geschenkt. Empfehlung für Retro-Liebhaber.

Museum of Other Realities: Letzte Chance, das VR-Multiplayer-Kunstmuseum kostenlos zu ergattern. Die Gratis-Aktion lief eine ganze Weile, endet aber nach diesem Wochenende.

22 7 Mehr zum Thema Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen Gratisspiele?

Diese Spiele könnt ihr kostenlos ausprobieren

PGA Tour 2K21: Ihr wollt euch mal kostenlos an einer Golfsimulation ausprobieren? Bis Montag gibt's die Möglichkeit.

Orcs Must Die! 2: Bis heute spielt sich der Mix aus Tower Defense und Orc-Klopper ungeschlagen gut, weil er Action und Strategie extrem kurzweilig miteinander verbindet. Das Angebot gilt bis 21. Juni, es gibt aber einen dicken Rabatt von 80 Prozent, falls ihr danach weiterspielen wollt.

Weitere kostenlose Spiele

Wer GameStar Plus abonniert, bekommt monatlich eine Vollversion geschenkt. In diesem Monat Resident Evil 4, eines der besten Action-Spiele aller Zeiten, das in vielerlei Hinsicht Genre-Maßstäbe gesetzt hat. Auf GOG gibt's außerdem einen üppigen Katalog dauerhaft kostenloser Spiele, der immer mal wieder erweitert wird.