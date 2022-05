Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt's 4 Spiele gratis

Endlich ist wieder Wochenende - für viele von euch, dank Brückentag, hoffentlich sogar ein richtig langes! Zum Glück gibt es wieder einige kostenlose Spiele auf Steam und im Epic Games Store, die ihr an diesem Wochenende in die Finger bekommen könnt.

Wie immer gilt: Einige könnt ihr dauerhaft behalten, andere könnt ihr nur für kurze Zeit kostenlos spielen.

Highlight der Woche: BioShock: The Collection

Genre: Shooter | Entwickler: Irrational Games | Release: 13. September 2016 | Kostenlos abrufbar bis: 2. Juni

Erst vor kurzem kürten wir auf GameStar.de die 100 besten Story-Spiele aller Zeiten. In diese illustre Liste haben es auch zwei der Bioshock-Spiele geschafft. Der erste Serienteil landete sogar in den Top 10! Nun bekommt ihr die komplette Bioshock-Trilogie bei Epic Games geschenkt und dürft sie für immer behalten.

Worum geht’s? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr noch nie von diesen grandiosen Shootern gehört habt: In Bioshock 1 und 2 verschlägt es euch in die mittlerweile ikonische Unterwasserstadt Rapture, in Bioshock Infinite geht’s wiederum über die Wolken in die fliegende Metropole Columbia.

Was alle Spiele gemeinsam haben: Aus der Egoperspektive schießt ihr euch durch hübsche Levels, erledigt teilweise ziemlich gruselige Feinde, nutzt besondere Fertigkeiten – und erlebt eine Geschichte, die ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Wie viel besser die grafisch überarbeiteten Titel aus der Collection gegenüber ihren Originalen ausfallen, könnt ihr in folgendem Vergleichsvideo sehen:

Weitere kostenlose Spiele

Bomber Crew: In diesem Strategiespiel managt ihr die Besatzung eines Bombers während des Zweiten Weltkriegs. Ähnlich wie bei FTL verteilt ihr Aufgaben und müsst gut organisiert vorgehen, damit ihr die Missionen erfolgreich und möglichst ohne Verluste abschließen könnt.

Kostenlos abrufbar bis: 2. Juni 2022

Paper Ghost Stories: 7PM: Falls ihr dieses Wochenende nicht die vierte Staffel von Stranger Things auf Netflixt schaut, aber trotzdem Lust auf Horror mit Kindern habt, könnte dieses Grusel-Adventure genau das richtige für euch sein. Die Geistergeschichte soll sich in rund 30 Minuten durchspielen lassen und einige kleine Jumpscares bieten.

Kostenlos spielbar bis: 2. Juni 2022

Endless Space 2: Das 4X-Weltraumstrategiespiel Endless Space 2 könnt ihr euch aktuell ebenfalls dauerhaft sichern. Allerdings benötigt ihr hierfür etwas mehr als nur einige wenige Klicks. Ihr braucht einen Account auf der Company-of-Heroes-Webseite, müsst euch für den Newsletter anmelden und anschließend euren Steam Account verknüpfen. Folgt am besten der offiziellen Anleitung der Entwickler.

Und noch mehr kostenlose Spiele

Ihr könnt nicht genug von kostenlosen Spielen bekommen und besitzt ein Amazon Prime-Abonnement? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Prime-Spiele für den Monat Juni werfen: Prime Gaming verschenkt wieder einige hochkarätige Titel, darunter das bisher beste Far Cry-Spiel.