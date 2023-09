Kostenlos am Wochenende: Bei Steam, Epic und Ubisoft sind 4 Spiele gratis

Endlich Wochenende! Das heißt, es gibt auch wieder eine Auswahl an Gratisspielen, die entweder nur wenige Tage lang kostenlos sind oder sogar für immer verschenkt werden. In unserer Übersicht findet ihr alle aktuellen Gratis-Aktionen bei Steam, im Epic Store und dieses Mal auch bei Ubisoft.

Highlight der Woche: Riders Republic

2:01 Riders Republic - Präsentiert im Trailer die Open World, durch die ihr brettert und fliegt - Präsentiert im Trailer die Open World, durch die ihr brettert und fliegt

Genre: Trendsport | Entwickler: Ubisoft | Kostenlos spielen bis: 2. Oktober 2023 (Hier geht's zum Spiel)

Hirn aus und Vollgas geben! Riders Republic ist ein grandioses Gratisspiel, da es sich wirklich anbietet, darin einfach mal ein Wochenende ohne große Verbindlichkeiten zu verbringen. Das Open-World-Spiel lässt euch große Naturgebiete erkunden und vor allem an jedem Ort die Sportart eurer Wahl ausüben. Ihr könnt durch schneebedeckte Gebirge auf einem Snowboard gleiten, auf dem Fahrrad ein Rennen in der Wüste austragen oder euch einfach mit einem Raketen-Wingsuit von einer Klippe stürzen.

Das bereitet durchaus einige Stunden der guten Unterhaltung, in denen ihr jeder Menge Trendsports nachgehen könnt, die euch in der Realität vielleicht zu anstrengend oder gefährlich sind. Ähnlich anstrengend ist in Rider Republic zwar auch die arg aufdringliche Hipster-Attitüde und die Festival-Atmosphäre, aber wenn ihr einfach nur ein launiges Wochenende in dem Spiel verbringen wollt, lässt sich das aushalten.

Weitere aktuelle Gratis-Aktionen

RPG Maker MV

RPG Maker MV

Link zum YouTube-Inhalt

Link zum YouTube-Inhalt

Der RPG Maker ist zwar nur in zweiter Linie ein echtes PC-Spiel und in erster Instanz dafür da, damit ihr eure eigenen erstellen könnt, doch dabei gestaltet er sich derart zugänglich und benutzerfreundlich, dass der Prozess des Bauens für sich genommen schon unheimlich viel Spaß macht. Ein wunderbare Gelegenheit, um sich einmal selbst an einem Rollenspiel zu versuchen.

Kostenlos spielbar bis: 2. Oktober 2023 (Steam)

Soulstice

1:38 Soulstice: Neues Gameplay zur gamescom 2021 zeigt mehr vom Soulslike

Soulstice ist genau das richtige Spiel für euch, wenn ihr sowohl Dark Souls für seine düstere Mittelalter-Welt liebt, also auch früher gerne viele Stunden damit verbracht habt, in Action-Spielen wie Devil May Cry oder Bayonetta dutzenden Feinde auf die Bretter zu schicken.

Kostenlos sichern und behalten bis: 5. Oktober 2023 (Epic)

Model Builder

Model Builder

Link zum YouTube-Inhalt

Link zum YouTube-Inhalt

In Model Builder könnt ihr auch ohne einen Hobby-Keller oder dem notwendigen Zugang zu Bastelmaterial jede Menge Zeit damit verbringen, kleine Modelle zu entwerfen und zusammenzubauen. Der Simulator lässt euch ganz nach eurem Geschmack verschiedenste Konstrukte austüfteln, die ihr dann ganz entspannt zusammensetzt.

Kostenlos sicher und behalten bis: 5. Oktober 2023 (Epic)

Bonus-Empfehlung: Total War: Pharaoh

11:18 Total War: Pharaoh stellt im Trailer eine weitere spielbare Fraktion vor

Nicht wirklich gratis, aber am Wochenende spielbar, ist das neuste Total War. In Pharaoh erlebt ihr den Niedergang der Bronzezeit und errichtet ein Imperium in Ägypten oder Anatolien. Aber Vorsicht! Viele andere Fraktionen und ihre Anführer trachten ebenfalls nach der Krone des Pharaos. Hebt Armeen aus und sichert euch Bündnispartner, um euren Anspruch zu untermauern.

Das Spiel erscheint erst am 11. Oktober 2023, ist am Wochenende für alle Vorbesteller allerdings schon spielbar. Theoretisch könnt ihr danach eure Vorbestellung sogar wieder canceln.

Für Vorbesteller spielbar bis: 2. Oktober 2023 (Steam)

Ist bei den Spielen dieses Wochenende etwas für euch dabei, oder reizt euch keiner der genannten Titel? Was spielt ihr stattdessen während der freien Tage? Schreibt es in die Kommentare!