Krieg der Welten als Strategiespiel: Ein C+C- und Starcraft-Rivale von 1998 gilt seit Jahren als verschollen - jetzt hat ihn ein Fan restauriert

Ihr wollt mal selbst mit den spinnenbeinigen Mechs der Marsianer die Welt einäschern? Das ging in einem Spiel von 1998.

Nein, bei WoWRevived geht es nicht um World of Warcraft. Der Name ist durchaus verwirrend, aber tatsächlich hat der Verantwortliche hinter dem Erhaltungsprojekt es hier auf ein fast 30 Jahre altes Echtzeit-Strategiespiel abgesehen. Die Rede ist natürlich von Jeff Wayne's The War of the Worlds. Das RTS wurde 1998 veröffentlicht und schwamm damals gehörig auf der Trendwelle, die das Genre der Echtzeitstrategie bis in die frühen 2000er beflügelte.

Das Spiel basiert offensichtlich auf dem legendären Science-Fiction-Roman von H. G. Wells, der passenderweise exakt 100 Jahre vorher veröffentlicht wurde – also im Jahr 1898. Heute ist das PC-Spiel jedoch im Grunde nicht mehr zu bekommen und damit quasi verschollen.

Mit WoWRevived soll dieser ehemalige Starcraft-Konkurrent erhalten und modernisiert werden.

48:24 Was ist gute Echtzeit-Strategie - mit Maxim, Maurice & Jan Theysen von KING Art Games

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Darum geht es in dem Spiel

Das Spiel versetzt euch sogar in das Jahr, in dem der Roman eigentlich spielt. Also in das Jahr 1898, und zwar in Großbritannien. Dabei könnt ihr sowohl als Menschen um die Freiheit der Erde kämpfen als auch in die Rolle der Marsianer schlüpfen, die es auf unseren blauen Planeten abgesehen haben.

Krieg der Welten erinnert aus heutiger Sicht spielerisch ein wenig an Total War. Auch hier musstet ihr sowohl auf einer rundenbasierten Strategiekarte Gebiete erobern als auch Schlachten in Echtzeitgefechten austragen. Eine weitere Besonderheit des Spiels war die enorme Asymmetrie. Denn die Marsianer begannen den Krieg mit hochentwickelter Technologie, dafür aber kaum Ressourcen oder vorhandener Infrastruktur. Die Briten hingegen waren technologisch ein Witz, aber konnten auf mehr Vorräte zurückgreifen.

Wie das Spiel aussah, könnt ihr im nachstehenden Video sehen:

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Außerdem spannend: dass im Titel des Spiels Jeff Wayne steht, hat eigentlich wenig mit dem Spiel zu tun. Der Mann hat das Ding nicht entwickelt, sondern die Musik dafür komponiert. Der Musiker wurde für seine musikalische Interpretation des Kriegs der Welten im Jahr 1978 bekannt. Auf dieser Platte basiert das Spiel und dessen Klänge sind darin auch zu hören.

So wird das Spiel gerettet

Aktuell arbeitet ein Fan von Jeff Wayne's War of the Worlds daran, dieses legendäre RTS wieder verfügbar zu machen. Dafür wird das Spiel vor allem mittels Reverse Engineering neu entwickelt. Er verfügt also nicht über den Quellcode des Spiels, sondern zerlegt es in seine Bestandteile und versucht zu lernen, wie es genau funktioniert hat.

Danach baut er es wieder zusammen. Damit will er erreichen, dass es auch auf modernen Systemen flüssig läuft und etwa eine Widescreen-Auflösung unterstützt. Obendrein sollen nebenbei auch schwerwiegende Bugs gefixt werden, die im originalen Spiel noch vorhanden waren. Weitere Verbesserungen betreffen einen größeren Auswahlrahmen für Einheiten, einen neuen Launcher und praktische Voreinstellungen für den Schwierigkeitsgrad.

Das Projekt ist bereits sehr weit fortgeschritten, aber noch nicht final abgeschlossen. Etwa peilt der Entwickler derzeit noch einen Spielstandeditor, einen Map-Editor und einen lauffähigen Multiplayer an.