Lady Gaga fragt: "Was ist Fortnite?" Und das Internet antwortet

Ihr habt sicher alle schon mal von Lady Gaga gehört. Immerhin ist sie eine weltberühmte Sängerin, Schauspielerin, Oscar-Preisträgerin und wenn wir "Papapa Pokerface, papa Pokerface" schreiben, dann habt ihr vermutlich prompt die Melodie von dem passenden Song im Ohr, der allein auf YouTube 654 Millionen Views erreicht hat.

Doch heute soll's gar nicht darum gehen, wie viele Leute Lady Gaga kennen, sondern was sie umgekehrt offenbar nicht kennt: Fortnite. Via Twitter hat sie deshalb einfach mal die ganz simple Frage gestellt: "Was ist Fortnite?"

What’s fortnight — Lady Gaga (@ladygaga) October 15, 2019

Und dieser Tweet hat inzwischen nicht nur knapp 700.000 Likes und 170.000 Retweets, sondern auch über 23.000 Antworten erhalten - und die sind teilweise so witzig, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollen.

Der Streamer Ninja, seines Zeichens auch unter dem Spitznamen "Fortnite-Gott" bekannt, hat ihr zum Beispiel angeboten, dass sie beide doch einfach mal eine Runde zusammen zocken könnten.

Call me on the Telephone. I'll give you a Million Reasons to play. You and I. pic.twitter.com/dL6y6bJrrW — Ninja (@Ninja) October 15, 2019

Der offizielle Twitter-Kanal von Discord hat für Lady Gaga gleich mal eine eigene Siegesanimation zusammengestellt.

Yaaaaaaas queen, let's get that bread ? pic.twitter.com/YMY8HWm053 — Discord (@discordapp) October 15, 2019

Der offizielle Kanal von Twitch gibt ein wenig an und schreibt: "Wir hätten da ein paar Freunde, die dir das mal zeigen können..."

We have some friends that can show you... — Twitch (@Twitch) October 15, 2019

Und es gibt noch jede Menge weitere witzige Reaktionen. Hier eine kleine Auswahl von Antworten auf Lady Gagas Tweet:

It's a dabbing simulator — jackswift (@jacksfilms) October 15, 2019

Lady Gaga after receiving hate mail from 12 year old Fortnite gamers pic.twitter.com/VMMwqjt8j4 — Stevie Evans (@Stevie_Evans3) October 15, 2019

SPONGEBOB FACT: Fortnite is a video game that hasn’t even tried to make a single SpongeBob reference. Don’t waste your time Gaga — SpongeBob Facts! (@spongbob_facts) October 16, 2019

lol — Pornhub ARIA (@Pornhub) October 15, 2019

Sounds like you had a Bad Romance. — IGN (@IGN) October 15, 2019

Hat Lady Gaga überhaupt das Spiel gemeint?

Möglicherweise meinte die Sängerin mit ihrem Tweet allerdings überhaupt nicht das Spiel. Sie fragte nämlich auf Englisch nicht "What's Fortnite?", sondern "What's fortnight?"

Das englische Wort "fortnight", also am Ende mit "ght" geschrieben, steht für den Zeitraum von zwei Wochen beziehungsweise 14 Tagen. Viele Antwort-Tweets beziehen sich also auch auf diese Bedeutung und nicht nur auf Epics Battle-Royale-Shooter.

Ahnung von Videospielen scheint Lady Gaga trotzdem zu haben. Immerhin hat sie im November 2018 ebenfalls via Twitter verkündet, dass sie gerade Bayonetta zockt und sich dafür die Nacht um die Ohren schlägt.