Die längste TV-Serie aller Zeiten kommt aus Deutschland und ihr alle habt sie als Kind geschaut

Die längste TV-Serie der Welt ist ... Ratet einmal! Bevor wir euch die Lösung verraten.

Wer dachte, dass Grey’s Anatomy mit 23 Staffeln, Die Simpsons mit 37 Seasons oder Seifenopern wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten (kurz: GZSZ) mit weit über 8.000 Episoden schon lang sind, der kennt Platz 1 der Weltrangliste noch nicht.

GZSZ ist dabei schon eine gute Orientierung, denn die längste Serie aller Zeiten kommt tatsächlich auch aus Deutschland: Es ist … Unser Sandmännchen! Seit 1959 flimmert das freundliche, kleine Fabelwesen über unsere Bildschirme (via Wikipedia).

Na, was glaubt ihr, wie viele Folgen es mittlerweile gibt? Wir geben euch zwei Minuten zum Nachdenken. Fertig? Gut:

Über 22.000!!!

1:40 Das Sandmännchen wurde auch schon ganz anders verfilmt. Die Netflix-Serie Sandman basiert auf DC Comics und umfasst zwei Staffeln

Autoplay

Aus zwei mach eins

Das süße Zu-Bett-Geh-Kerlchen ist sogar gleich zweimal in der Liste vertreten. Das Sandmännchen lief im TV zum ersten Mal, als Deutschland noch in DDR (Deutsche Demokratische Republik) und BRD (Bundesrepublik Deutschland) unterteilt war.

Somit hatten beide Gebiete ihre eigene Sendung inklusive eines eigenen bärtigenMännchens. Während sich das »Ost-Sandmännchen« in der DDR zu einer absoluten Ikone mauserte, galt das »West-Sandmännchen« eher als entspannte, unpolitische Abendunterhaltung.

Das Resultat: Das Sandmännchen der BRD verschwand im Jahre 1989 von der Bildfläche. Im wiedervereinigten Deutschland setzte sich 1990 dann das »Ost-Sandmännchen« durch und hilft Kindern bis heute beim Einschlafen.

Optisch sahen die beiden Versionen übrigens sehr verschieden aus, wie ihr auf den folgenden Bildern erkennen könnt.:

Hier seht ihr die beiden im direkten Vergleich: Links ist das West-Sandmännchen und rechts das Ost-Sandmännchen. Bildquelle: WDR

Nach der Linkbox gehen wir noch kurz darauf ein, welche Serien sonst noch viele Folgen haben. Damit wir das Wort nicht 923902 Mal wiederholen müssen, stehen die Zahlen in den Klammern stellvertretend für die Anzahl der Episoden.

Wer ist sonst noch ganz vorn mit dabei?

In der Liste tummeln sich sehr – wirklich SEHR – viele Seifenopern wie zum Beispiel Springfield Story (15.762), General Hospital (16.100+) oder Emmerdale (10.607+). Aus Deutschland sind da natürlich auch GZSZ (8.550+), Unter Uns (7.850+), Verbotene Liebe (4.664), Rote Rosen (4.250+) und diverse andere Daily Soaps und Telenovelas vertreten.

Kein Wunder: Ein Jahr hat 261 Wochentage – also allein in dieser Zeit kommt fast die Folgenanzahl der gesamten Serie Big Bang Theory (279 Episoden) auf das Konto einer Seifenoper drauf. Serien wie der Anime One Piece (1.117+), Doctor Who (867), Die Simpsons (808+) oder Power Rangers (973+) sehen dagegen – rein von der Episodenanzahl – alt aus.