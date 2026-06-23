»Dieses Gefühl ist uns verloren gegangen« - Mit Fotos einer LAN-Party von vor 22 Jahren löst ein Spieler eine Welle der Nostalgie im Netz aus

Diese britischen Jungs hatten im Jahr 2004 bei einer LAN-Party viel Spaß mit Battlefield Vietnam. Foto: edgeofsanity76/Reddit.

Viele von uns werden dieses Prozedere noch allzu gut kennen: Ein Freund hat zur LAN-Party geladen. Also wird der Rechner abgebaut, ins Auto gepackt und drei Dörfer weiter gekarrt, um dort wieder aufgebaut und verkabelt zu werden. Dann sperren sich alle Anwesenden für zwei Tage im Wohnzimmer ein und es wird gezockt, was das Zeug hält. Bier und Energy-Drinks fließen dabei in rauen Mengen; geschlafen wird höchstens mal drei Stunden auf irgendeiner Couch …

Doch in Zeiten des überall verfügbaren Highspeed-Internets sind LAN-Partys zu Relikten der Vergangenheit geworden. Denn die Internetanbindung ist mittlerweile (fast) überall schnell genug, um jederzeit mit Freunden zusammenspielen zu können. Und durch Voicechat-Dienste wie Teamspeak und Discord können wir uns dabei auch schon seit Jahren richtig unterhalten.

1:50 Die Battlefield-Historie - Teil 2: Battlefield Vietnam

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Es ist also deutlich bequemer geworden, einfach von daheim aus zu zocken, statt den eigenen Rechner erstmal im Bollerwagen durchs Dorf zu ziehen (eine persönliche Erfahrung des Autors, der zu diesem Zeitpunkt noch keinen Führerschein hatte). Trotzdem hat die Ära der LAN-Partys rückblickend betrachtet etwas fast schon Magisches.

So sahen LAN-Partys 2004 aus

Ein Reddit-User aus Großbritannien hat nun beim Aufräumen einen Haufen alter Fotos aus dieser Zeit gefunden und damit eine Welle der Nostalgie ausgelöst. Wie edgeofsanity76 schreibt, seien die Fotos vor über 22 Jahren entstanden und zeigten den Autor des Posts und andere Spieler bei einer LAN-Party in England.

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Auf den Fotos sind mehrere junge Männer zu sehen, die in einer abgedunkelten Halle vor dicken, weißen Röhrenbildschirmen sitzen und unter anderem Battlefield Vietnam spielen. Der Autor schreibt dazu unter anderem: Ja, ich bin alt … und habe jetzt Rückenprobleme.

Ein Gefühl von Gemeinschaft und Freundschaft

Mit dem Post trifft edgeofsanity76 offenbar einen Nerv. Viele User kommentieren, sie könnten sich noch gut an die Tage erinnern, in denen sie selbst gefühlt tonnenschwere Röhrenbildschirme durch die Gegend geschleppt hätten. Auch die Rechner hätten damals deutlich mehr gewogen; vor allem, wenn mehrere HDD-Festplatten verbaut waren, wie der Post-Autor selbst sich erinnert.

User FearGingy schreibt, die Rechner damals seien auch tolle Raum-Heizungen gewesen. BFEE_tobyloby pflichtet bei: Ich kann die Hitze in diesem Raum förmlich spüren . Und den Geruch , wie StatuatoryApe ironisch ergänzt. Aber auch die Lautstärke der alten PCs sei nicht zu unterschätzen gewesen, wie sich PS2_Enjoyer_88 erinnert. Die Lüfter und Röhrenbildschirme hätten im Vergleich zu heutigen Rechnern mit Wasserkühlung gebrummt wie Flugzeugmotoren.

Die Zeit damals sei aber nicht schlecht gewesen. Im Gegenteil: Für viele Spieler sei die Ära der Lan-Partys »die besten Tage des Gamings« überhaupt gewesen. Viele User vermissen an der heutigen Gaming-Kultur ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl und erinnern sich, wie damals auf LAN-Partys Spiele getauscht wurden.

So schreibt Baardhooft: Leute, die Spiele, Karten und Mods in den gemeinsamen Ordner hochgeladen haben. Das war ein echtes Gefühl von Gemeinschaft und Freundschaft, das durch das Online-Gaming zunichtegemacht wurde. Je länger ich im Internet unterwegs bin, desto mehr halte ich es für einen Fehler der Menschheit.

Was denkt ihr über den Niedergang der LAN-Partys? Schwerer kultureller Verlust für die Menschheit oder unnötige Plackerei? Erinnert ihr euch überhaupt noch an eure letzte LAN-Party? Teilt eure Erinnerungen gerne in den Kommentaren!

Unser Autor Jesko hat beispielsweise bis heute einen Ordner mit mehreren spielbereiten LAN-Versionen von unter anderem von Far Cry 2, Warcraft 3 und Halo 1, die nur darauf warten, mal wieder ausgepackt zu werden. Wie die auf seiner Festplatte gelandet sind, weiß es selbst nicht mehr so ganz genau …