Der eigentlich entspannte Landwirtschafts-Simulator 22 wird zum gnadenlosen Wettkampf

Wer kann am besten Ballenstapeln? Das könnt ihr ab sofort herausfinden.

Was steckt im neuen Update? 2 Patch Notes

Das Leben auf dem Land gilt für gewöhnlich als friedlich und idyllisch. Klar, einen Bauernhof zu bewirtschaften mag anstrengend sein, hektisch wie in der Stadt geht es aber in unserer Vorstellung nicht zu. Ganz anders sieht es aber im neuesten Update für den Landwirtschafts-Simulator 22 aus. In den ab sofort verfügbaren neuen Spielmodi müsst ihr nämlich schneller sein als eure Rivalen.

Zwei neue Spielmodi: Falls ihr im Freundeskreis endlich klären wollt, wer der beste Landwirt ist, könnt ihr in den neuen, kostenlosen Modi Ballenstapeln und Arena antreten. Letzterer wird übrigens auch in der professionellen Esports-Szene des LS 22 gespielt. Beide Modi waren auf dem PC schon vorher über Umwege spielbar, sind aber nun über das Hauptmenü für PC- und Konsolenspieler erreichbar.

In Ballenstapeln dreht sich wenig überraschend alles um Heuballen, die ihr möglichst schnell und ordentlich auf einem Anhänger stapeln müsst. Im Arena-Modus wird es komplizierter: Zwei Teams aus bis zu drei Spielerinnen und Spielern müssen hier möglichst schnell Punkte sammeln, indem sie Getreide ernten, Ballen pressen und diese dann in ihre eigene Scheune liefern. Ein Trailer zeigt, wie das aussieht:

1:09 Der Landwirtschafts-Simulator 22 stellt im Trailer zwei neue Spielmodi vor

Neue Maschinen: Das Update erweitert auch euren Fuhrpark. Ab sofort könnt ihr beim Händler eures Vertrauens den Mähdrescher New Holland CR 10.90, sowie die passenden Schneidwerke Varifeed 41FT und 3162 Superflex Draper 45FT erwerben.

Darüberhinaus stecken im Patch 1.10.1 noch einige Bugfixes und Optimierungen, die wir auf Seite 2 auflisten. Die Entwickler warnen außerdem, dass nach der Installation des Updates beim ersten Start Ruckler auftreten können, da die Shader neu kompiliert werden.

Was haltet ihr vom neuesten Update für den Landwirtschafts-Simulator 22? Werdet ihr die neuen Spielmodi auch einmal ausprobieren und spielt ihr vielleicht sogar mit dem Gedanken, in der E-Sport-Liga anzutreten? Oder wollt ihr euch als Landwirt nicht stressen lassen und lasst das Update links liegen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!