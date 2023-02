Neue Maschinen für den Landwirtschafts-Simulator 22 mit dem Göweil-DLC

Der Landwirtschafts-Simulator 22 startet mit Vollgas ins neue Jahr und stellt euch mit dem Göweil Pack neue Maschinen für euren Betrieb zur Verfügung. Die neu angekündigte Erweiterung macht euch vor allem das Pressen und Einlagern von Ballen deutlich leichter und liefert euch hochspezialisierte Geräte.

Alle Infos zum DLC findet ihr hier. Wenn euch dagegen interessiert was vorherige Erweiterungen brachten, dann seht euch unsere Übersicht an:

1 2 Landwirtschafts-Simulator 22 Guide Was steckt im Year 1 Season Pass?

Alle Infos zum Göweil Pack

Wann erscheint die Erweiterung? Der DLC wird 21. März 2023 für den PC und Konsolen veröffentlicht.

Was steckt drin? Das Göweil Pack erweitert das Spiel um neun Maschinen und Werkzeuge des namensgebenden Herstellers Göweil aus Österreich. Der ist auf Ballen-Wickel und -Presstechnik spezialisiert, weshalb die neuen Maschinen ebenfalls diese Aufgaben erledigen. Einige von ihnen können wir schon auf Bildern bestaunen:

Falls ihr 2023 ganz neu in das virtuelle Leben eines Landwirts einsteigen wollt, dann lasst euch von Gloria erzählen, wie es ist als blutige Anfängerin einen Bauernhof aufzubauen.

Was kommt als Nächstes?

Das Göweil Pack ist aber nur der Anfang einer ganzen Reihe neuer Inhalte die uns 2023 erwarten. Der LS22 will im Laufe des Jahres noch drei kleinere DLCs veröffentlichen, die noch nicht genauer vorgestellt wurden. Hier sollt ihr etwa die Berge erobern oder eure Produktivität erhöhen können. Am Ende gibt es dann eine große Erweiterung mit einer neuen Karte und weiteren Neuerungen und Inhalten.

Wie uns das letzte große Addon gefiel, mit dem der erste Season Pass abgeschlossen wurde, erzählen wir euch im Nachtest. Alternativ könnt ihr natürlich auch das Test-Video anschauen:

12:51 Landwirtschafts-Simulator 22 - Fazit-Video zur Platinum Erweiterung

Was haltet ihr vom neuen Göweil Pack? Gefällt euch die Aussicht auf neue Maschinen zur Ballen-Herstellung? Oder hättet ihr euch etwas ganz Anderes gewünscht? Wie gut kamen bei euch die bisherigen Packs und Erweiterungen an? Schreibt es gerne in die Kommentare!