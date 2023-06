Tomb Raider für Koop-Fans: Zwei sehr coole Lara-Croft-Spiele kommen für die Switch

Mit der Lara Croft Collection könnt ihr zusammen mit euren Freunden nach Schätzen suchen.

Bereits im Jahr 2021 wurde die Lara Croft Collection für die Nintendo Switch angekündigt, die zwei koop-Spiele des Tomb-Raider-Franchise enthält. Entstanden ist das Ganze in Zusammenarbeit zwischen Feral Games und Crystal Dynamics. Nach zwei Jahren der Funkstille wurde nun plötzlich ein Release-Datum veröffentlich und das liegt sogar in greifbarer Nähe.

Wann erscheint die Lara Croft Collection?

Die Lara Croft Collection erscheint am 29. Juni 2023 für die Nintendo Switch und kostet 25 Euro. Damit könnt ihr noch diesen Monat mit euren Freunden durch tropische Katakomben und Tempel huschen, um majestätische Schätze zu sammeln.

Was beinhaltet die Collection?

Die Lara Croft Collection beinhaltet die Spiele Lara Croft and the Guardian of Light (2010) und Lara Croft and the Temple of Osiris (2014). Bei beiden Spielen handelt es sich um Koop-Action-Adventures in isometrischer Perspektive. Aber seht doch am besten einfach selbst:

In the Guardian of Light tut ihr euch mit einem Stammesmann der Maya zusammen und begebt euch auf die Suche nach dem Spiegel des Rauches . Falls euch das Abenteuer allein zu einsam ist, könnt ihr es auch zu zweit bestreiten.

In The Temple of Osiris kämpft ihr gegen Horden von Gegnern aus der ägyptischen Unterwelt. Da ein Gefecht ohne Rückendeckung gefährlich sein kann, könnt ihr bis zu drei Freunde auf eure Reise mitnehmen.

Für einen Spieldurchlauf benötigt ihr jeweils etwa fünf Spielstunden, wobei das je nach Spielstil stark variieren kann, nicht zuletzt wegen der zahlreichen Rätsel. Geeignet ist die Collection nicht nur für Tomb-Raider-Fans, auch Freundinnen und Freunde der klassischen 2D-Zelda-Spiele sollten einen Blick riskieren.

Wem 25 Euro zu teuer sind, sollte mal bei Steam vorbeischauen. Dort gibt es Guardian of Light aktuell für 1,50 Euro und The Temple of Osiris für 3 Euro im Sale. Aber nur noch bis zum 26. Juni 2023.

Freut ihr euch auf die Lara Croft Collection? Haltet ihr den Preis von 25 Euro für zwei über zehn Jahre alte Spiele gerechtfertigt? Habt ihr eines der Spiele bereits gespielt? Falls ja, wie fandet ihr es? Schreckt euch die isometrische Perspektive ab oder ist es für euch eine willkommene Abwechslung im Tom-Raider-Franchise? Euro Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie doch gerne in die Kommentare!