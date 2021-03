Aktuell könnt ihr euch zwei Tomb-Raider-Spiele kostenlos sichern. Allerdings müsst ihr schnell sein: Die Gratis-Aktion gilt nur bis heute Abend, außerdem benötigt ihr dafür ein aktives Twitter-Konto. Denn heute Abend findet das große Online-Event von Square Enix statt, bei dem der Publisher euch mit Neuigkeiten zu seinen kommenden Spielen versorgen wird.

Nicht nur soll der dritte Teil der Life-is-Strange-Reihe enthüllt werden, es stehen auch Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag der Tomb-Raider-Spiele auf dem Plan. Und mit der Gratis-Aktion hat die Party schon jetzt angefangen.

Alle Infos zu den kostenlosen Tomb-Raider-Spielen

Was für Spiele gibt es kostenlos?

Bei den Titeln, die ihr aktuell gratis abgreifen könnt, handelt es sich um die Koop-Spiele Lara Croft and the Guardian of Light von 2010, sowie dessen Nachfolger Lara Croft and the Temple of Osiris.

Wie aus den Tomb-Raider-Spielen gewohnt, rätselt, klettert, springt und kämpft ihr euch hier mit der schlagkräftigen Archäologin durch Tempel, Ruinen und Gruften - allerdings aus der Iso-Perspektive. Besonderen Wert legen die Spiele auf Knobeleien, die im Koop anders gelöst werden als im Singleplayer. Wie sich das Ganze spielt, könnt ihr euch in unserem Test-Video ansehen:

Beide Spiele mitzunehmen lohnt sich übrigens: Lara Croft and the Guardian of Light konnte in unserem Test damals eine Wertung von 81 Punkten erlangen, der Nachfolger von 2014 sogar 85 Wertungspunkte:

Gratis-Aktion nur bis heute Abend

Die Aktion läuft bis zum Ende des Square Enix Events: Dieses startet um 18 Uhr deutscher Zeit und soll rund 40 Minuten laufen, wie der Publisher im Vorfeld bekannt gab. Ihr könnt dieses übrigens auf YouTube und Twitch verfolgen.

So bekommt ihr die Spiele gratis

Allerdings hat die ganze Aktion einen Haken: Nicht nur müsst ihr schnell sein, sondern auch ein Twitter-Konto besitzen.

Um die Aktivierungs-Keys für die Gratisspiele zu bekommen, müsst ihr zuerst dem Account von Square Enix folgen und anschließend auf den folgenden Tweet mit #SquareEnixPresents antworten:

Anschließend sollten die Codes automatisch als Direktnachricht in eurem Twitter-Postfach landen und können dann per Steam aktiviert werden. Bei den Fans kommt die Aktion übrigens ziemlich gut an: Innerhalb von 15 Stunden wurde das Angebot bereits über 140.000 Mal in Anspruch genommen.