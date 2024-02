Last Epoch zeigt mit der Falkner-Klasse die perfekte Mischung aus Jäger und Druide

Bewaffnet mit Bogen und Falke wagt sich der Falkner in die Release-Version von Last Epoch.

Nach fünf Jahren Early Access läuft Last Epoch nun endlich am 21. Februar 2024 in den Hafen des finalen Releases ein und enthüllt dafür aktuell fleißig neue Inhalte. Nachdem zuletzt der Hexenmeister einen Auftritt hingelegt hat, gewährt das Team nun einen vertiefenden Blick auf die letzte sogenannte Meisterklasse: den Falkner.

Der Falkner ist eine Weiterführung der Schurken-Basisklasse und punktet vor allem damit, dass er eine im Action-RPG-Bereich äußerst ungewöhnliche Pet-Klasse ist. Falls ihr vor allem Diablo kennt, stellt ihn euch wie eine Mischung aus Jäger und Druide vor. Im Video wird die Klasse ausführlich besprochen:

Das kann der Falkner

Wie der Name schon verrät, ist das größte Alleinstellungsmerkmal des Falkners sein treuer Falke, den ihr allerdings auch erst über einen Skill freischalten müsst. Von da an folgt euch der Falke aber überall hin, greift selbständig Gegner an und kann gleichzeitig nie getroffen werden. Zusätzlich verlässt sich der Falkner beim Kampf gegen die Feinde auf Fallen, Netze oder Angriffe mit dem Bogen. Fünf Skilltrees stehen euch dabei zur Verfügung:

Falconry: Hier stecken alle Fähigkeiten drin, mit denen ihr die Schlagfertigkeit eures Falken erhöht. Er kann so beispielsweise auch Gegner markieren, damit ihr dann mehr Schaden an ihnen anrichtet.

Hier stecken alle Fähigkeiten drin, mit denen ihr die Schlagfertigkeit eures Falken erhöht. Er kann so beispielsweise auch Gegner markieren, damit ihr dann mehr Schaden an ihnen anrichtet. Explosive Trap: Euer Falkner lässt explosive Fallen herumliegen, die natürlich beim Auslösen Feinde verletzen. Die Fallen lassen sich verbessern, sodass eine Kaskade an Folgeeffekten ausgelöst wird.

Euer Falkner lässt explosive Fallen herumliegen, die natürlich beim Auslösen Feinde verletzen. Die Fallen lassen sich verbessern, sodass eine Kaskade an Folgeeffekten ausgelöst wird. Net: Das Netz eignet sich zur Crowdcontrol, ihr werft es aus, um Gegner auszubremsen oder gar komplett zu stoppen. Wird das Netz verbessert, kann es zusätzlich Schaden anrichten oder Effekte wie Krähenfüße oder Fallen auslösen.

Das Netz eignet sich zur Crowdcontrol, ihr werft es aus, um Gegner auszubremsen oder gar komplett zu stoppen. Wird das Netz verbessert, kann es zusätzlich Schaden anrichten oder Effekte wie Krähenfüße oder Fallen auslösen. Aerial Assault: Dieser Skill ist dafür da, dass ihr schneller vorankommt. Der Falke trägt euch dann über eine kurze Distanz. Der Falke greift danach aber auch an, was ihr durch Verbesserungen noch weiter ausreizen könnt.

Dieser Skill ist dafür da, dass ihr schneller vorankommt. Der Falke trägt euch dann über eine kurze Distanz. Der Falke greift danach aber auch an, was ihr durch Verbesserungen noch weiter ausreizen könnt. Dive Bomb: Hiermit könnt ihr euren Falken direkt auf eure Feinde hetzen und bestimmte Bereiche angreifen. Damit richtet ihr in erster Linie Schaden an, ihr könnt den Skill aber noch weiter verbessern und den Cooldown senken.

Der Falkner wird als Teil des großen 1.0 Updates in das Action-RPG eingeführt. Dieser Release-Patch erscheint wie erwähnt am 21. Februar 2024. Schon im Early Access traf das Action-Rollenspiel den Geschmack vieler Genre-Fans und könnte in den nächsten Wochen zu einem echten Geheimtipp abseits von Diablo oder Path of Exile reifen.