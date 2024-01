Die historische Echtzeit-Strategie mit Survival-Elementen Last Train Home bekommt mit Legion Tales seinen ersten DLC.

Am 28. November 2023 veröffentlichte THQ Nordic die Survival-Taktik Last Train Home, das mit 88 Prozent positiver Bewertung auf Steam ein wahrer Geheimtipp für Strategie-Fans darstellt. Jetzt bekommt die Echtzeitstrategie mit Legion Tales kaum vier Monate nach Release ihr erstes Addon.

Wer sich bis jetzt noch nicht an THQ Nordics Steam-Hit gewagt hat, kann sich durch einen ausführlichen GameStar-Test unseres Redakteurs Martin Deppe einen tieferen Einblick verschaffen.

Was könnt ihr erwarten?

Auf X (vorher Twitter) kündigte THQ Nordic bereits mit einem Release-Trailer das neue DLC Legion Tales an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Folgende Inhalte fügt Legion Tales eurem Spiel hinzu:

Neue Missionen: Das Addon versorgt euch mit einer kompletten Sammlung aus zehn neuen, in sich geschlossenen Missionen, die alle jeweils eine einzigartige Story erzählen. Während ihr auch in Legion Tales eure Truppen auf der Heimreise durch Sibirien begleitet, gesellt sich der Veteran Zoltan dazu, der euch die Geschichten zu jeder Mission erzählt.



Das Addon versorgt euch mit einer kompletten Sammlung aus zehn neuen, in sich geschlossenen Missionen, die alle jeweils eine einzigartige Story erzählen. Während ihr auch in Legion Tales eure Truppen auf der Heimreise durch Sibirien begleitet, gesellt sich der Veteran Zoltan dazu, der euch die Geschichten zu jeder Mission erzählt. Wiederholbare Herausforderungen: Das DLC fügt neben den Hauptmissionen eine Vielzahl von Herausforderungen sowie eine neue Währung hinzu. Mit Abschluss der Challenges verdient ihr euch dann Geld, das ihr gegen neue voreingestellte Truppen einlösen könnt. Das lässt euch die Herausforderungen so anpassen, bis ihr eure Strategien perfektioniert habt.



Das DLC fügt neben den Hauptmissionen eine Vielzahl von Herausforderungen sowie eine neue Währung hinzu. Mit Abschluss der Challenges verdient ihr euch dann Geld, das ihr gegen neue voreingestellte Truppen einlösen könnt. Das lässt euch die Herausforderungen so anpassen, bis ihr eure Strategien perfektioniert habt. Abwechslungsreiche Umgebungen: Die neuen Missionen bringen euch in viele neue, unentdeckte Gebiete Sibiriens - von einer belebten Großstadt bis in die raue Wildnis des Landes.

Legion Tales erscheint am 1. Februar 2024 auf Steam. Wer sich das Strategiespiel bisher noch nicht gegönnt hat, bietet sich der Aktionszeitraum ab Release vom 1. Februar bis zum 8. Februar an, denn da gibt es nochmal einen Rabatt von 10 Prozent oben drauf.

In der Deluxe Edition von Last Train Home ist der DLC Legion Tales ab dem 1. Februar inkludiert und in der ersten Releasewoche um 34 Prozent reduziert. Das gilt übrigens auch für die Standard-Edition.

Habt ihr bereits Last Train Home angezockt? Was gefällt euch an dem Strategie-Hit von THQ Nordic besonders oder fallen euch Schwachstellen auf? Falls ihr euch noch nicht an das Spiel gewagt habt, werdet ihr es euch mit der kommenden Aktion holen? Was spielt ihr sonst noch für Strategiespiele? Schreibt es uns in die Kommentare!