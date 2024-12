Abstimmung beendet: Euer Urteil zu Arcane Season 2 ist mehr als eindeutig

Wir haben euch zu eurer Meinung zur zweiten Staffel von Arcane gefragt - und ihr habt fleißig geantwortet.

Es ist aus und vorbei. Vor kurzem lief das Finale der zweiten Staffel von Arcane und eine gelungene Videospieladaption fand ihr Ende. Denn Riot Games hatte bereits vorher bekannt gegeben, dass es keine dritte Staffel geben wird.

Das Ende von Arcane soll aber nicht das Ende von Geschichte aus dem Universum von League of Legends sein - es wurden bereits weitere Serien angekündigt. Bevor es aber soweit ist, wollten wir von euch wissen, wie ihr die zweite Staffel von Arcane fandet.

So habt ihr über die zweite Staffel von Arcane abgestimmt

Ihr seid unserem Aufruf fleißig gefolgt. Insgesamt beteiligten sich mehr als 6.200 Nutzerinnen und Nutzer an unserer Abstimmung – vielen Dank dafür! Und euer Urteil fällt eindeutig aus. 3.815 Abstimmungen (Stand: 2. Dezember 2024, 12 Uhr) entfallen dabei auf die Option »Was für ein emotionales Meisterwerk! 10/10!«. Das sind 61 Prozent und damit die überwältigende Mehrheit.

Weit abgeschlagen auf Platz 2 folgt die Antwortmöglichkeit »War gut, aber Staffel 1 mochte ich mehr« mit 17 Prozent (1.099 Stimmen). Und den dritten Rang belegt »Hat mir sehr gut gefallen, aber ein Meisterwerk ist es nicht« (13 Prozent/788 Abstimmungen).

Auf den hinteren Plätzen landen dann die anderen drei Optionen. Dabei efindet die Option »Arcane interessiert mich nicht« (4 Prozent/252 Abstimmungen) noch vor »Fand sie eher meh« (4 Prozent/241 Abstimmungen) und »Furchtbar! Hat mir überhaupt nicht gefallen« (1 Prozent/94 Abstimmungen).

Das sagt ihr zur zweiten Staffel

Freilich interessiert uns nicht nur das Abstimmunsgergebnis, sondern auch eure Meinung zur zweiten Staffel von Arcane. Unter der Abstimmung vergleicht etwa Yannickw97 die beiden Staffeln miteinander:

Wieder eine richtig geile Staffel. Bei der ersten Staffel fand ich die Story besser als diese, aber Animationstechnisch war die zweite auf jeden Fall um ein paar Ecken besser. Nur das Ende hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Hoffe irgendwie das nachfolgende Serien auf das Ende von Arcane aufbauen.

Und painzN hält die zweite Staffel für ein Meisterwerk:

Hab noch zwei Folgen offen, aber es ist einfach ein Meisterwerk. Von der Story, den Emotionen und der Optik. Einfach nur krass. Ich habe mit LoL, der Lore etc. absolut nichts am Hut oder großartig Ahnung. Aber Arcane hat mich direkt in seinen Bann gezogen. Wirklich ein Highlight auf allen Ebenen!

Haefler würde dagegen eher der ersten Staffel den Vorzug geben:

In der Summe für mich nicht ganz so gut wie Staffel 1. Viele Baustellen, die zwar alle gut abgearbeitet werden aber es wirkt als ob man unnötig "mehr" machen wollte als zuvor: mehr Drama, mehr Herzschmerz, mehr Charaktere, mehr Spiel im Schatten usw. Es war in der Summe vllt. zu viel gewollt. Trotzdem ist das immer noch besser als 95% aller anderen Sachen die Netflix veröffentlicht und mit das Beste was das Genre zu bieten hat, es kommt halt für mich nur nicht an S1 ran. Die Animation und der Stil sind neben den Miles Morales Spider-Mans das beste was die Animation in der letzten Zeit veröffentlicht hat.

Was sagt ihr zum Ergebnis der Umfrage? Seid ihr überrascht oder habt ihr mit diesem Ergebnis gerechnet? Für welche Option habt ihr gestimmt und wollt ihr noch einmal erläutern, warum genau? Seid ihr traurig, dass es keine dritte Staffel geben wird? Oder ist es okay für euch, dass die Serie abgeschlossen wurde? Was erwartet ihr von künftigen Serien im LoL-Universum? Schreibt uns gerne in die Kommentare!