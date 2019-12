Maria "Remilia" Creveling ist im Alter von 24 Jahren gestorben. Falls euch der Name nichts sagt: Remilia war die erste Frau, die es als professionelle E-Sportlerin in die US-Liga von League of Legends (kurz LCS genannt) geschafft hat. Zudem war sie eine beliebte Twitch-Streamerin mit knapp 95.000 Abonnenten.

Wie ihr Mitbewohner Richard Lewis via Twitter meldet, verstarb die 24-jährige am vergangenen Freitag, den 27. Dezember friedlich im Schlaf. Die genauen Umstände ihres Todes und ob sie womöglich an einer Krankheit gelitten hat, sind nicht bekannt.

Lewis, der selbst E-Sport-Journalist ist und gemeinsam mit Remilia in Las Vegas gewohnt hat, schreibt in seinem Tweet weiterhin, dass seine Freundin nie das große Rampenlicht gesucht hätte. Deswegen solle sie bitte auch im Tod respektvoll und entsprechend behandelt werden.

She would not have wanted any lengthy statements or grand eulogies. Despite having fans all over the world she was never one who craved the spotlight. My only request is that anyone wanting to pay tribute reach out to ensure that it is done in a manner that respects her wishes.