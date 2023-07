Comeback für Warzone? Ein Leak scheint das jetzt anzudeuten.

CoD Modern Warfare 3 ist noch gar nicht offiziell enthüllt worden, da türmen sich schon bergeweise Insider-Infos und Leaks zum Shooter auf.

Jetzt äußert sich der Twitch-Streamer Metaphor mit einer spannenden Aussage zur Zukunft von Warzone: Demnach kommt eine neue Map – und die hat es mächtig in sich!

Was sagt Metaphor genau?

Auf Twitter (inzwischen als X bekannt) schreibt der Creator:

Es kommt eine neue Warzone-Map mit MW3 […] und sie sieht fantastisch aus. Anders als auf Caldera gibt es keinen riesigen Hügel in der Mitte, dafür aber haufenweise Gebäude und interessante Orte, die einprägsam aussehen. Ich denke, es wird die Lieblingsmap vieler Leute werden.

Der Insider erklärt weiter, die neue Map erinnere stark an Verdansk. Eingebaut auf der Map sollen sich CoD-Klassiker wie Overwatch (aus dem alten MW3) und Countdown (aus CoD 4) befinden.

Was heißt das für Warzone?

Sollten die Behauptungen stimmen, besinnt sich Warzone ab 2023 wieder auf die alten Stärken aus der ursprünglichen Launch-Zeit von Warzone im Jahr 2020. Unter Fans gilt Verdank bis heute als Höhepunkt, an den Caldera aus CoD Vanguard nicht anknüpfen konnte.

Selbst die Nachfolger-Map Al Mazrah aus Warzone 2 fiel im Vergleich ab. Der Leak stimmt viele Fans entsprechend positiv: »Ich bin dabei«, kommentiert E-Sportler Faze Swagg.

Mit Verdansk legte Warzone einen steilen Aufstieg hin. Viele Fans wünschen sich diese Zeit zurück.

Wie sicher sind die Infos?

Es ist wichtig, solche Leaks mit einer gesunden Portion Skepsis zu betrachten. Die Warzone-Infos von Metaphor sind weder offiziell, noch lassen sie sich von unabhängiger Stelle verifizieren.

Einige äußerst zuverlässige Insider wie GhostofHope und BobNetworkUK reagierten jedoch auf Twitter auf die neuen Infos, was für die Glaubwürdigkeit spricht.

Sicher ist bereits, dass Warzone 2 die Zahl aus dem Titel streichen und damit spätestens ab dem Launch von CoD 2023 wieder schlicht Warzone heißen wird. Zum ersten Mal werden Operator und freigeschaltete Waffen aus dem Vorgänger übernommen.

Wenn ihr also zum Beispiel jetzt die neue FR Avancer in Season 5 von Modern Warfare 2 freispielt, habt ihr sie auch im neuen MW3 direkt dabei. Neue Waffen kommen aber natürlich auch dazu.

Reveal steht jetzt kurz bevor

Auf handfeste Infos von Activision werden wir übrigens nicht mehr lange warten müssen: Für Season 5 wurde ein Reveal-Event versprochen, das wie in den vergangenen Jahren Ingame in Warzone stattfindet und endlich Details zu Modern Warfare 3 auf den Tisch bringt.

Der Release ist für November geplant, eine Early-Access-Phase für die Story-Kampagne gilt als sicher.

Seid ihr gespannt auf die neue Warzone-Map? Was versprecht ihr euch von MW3 – und was nicht? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare!