Einst legendäre Horror-Filmreihe kehrt 2023 endlich »zurück zu alter Stärke«, sagen erste Kritiker

Der zehnte Teil könnte der einst legendäre, zuletzt jedoch schwächelnden Saw-Reihe neuen Erfolg bescheren. Zumindest lassen die ersten Kommentare auf X, einst Twitter, von ersten Zuschauern der Filme Gutes für alle Fans der Serie hoffen.

Rückkehr zu alter Stärke

Einer der Kritiker, die die Chance bekam, den am 30. November 2023 in die deutschen Kinos kommenden Film, bereits vorab zu sehen, ist Tyler Nichols von JoBlo.com. Er zeigt sich begeistert und verkündet die besagte Rückkehr zu alter Stärke .

Gleich von mehreren wird in den sozialen Medien vor allem die Präsenz von Tobin Bell als Jigsaw/John Kramer gefeiert. Seine Präsenz werte den Film generell enorm auf und davon gebe es zum Beispiel laut Kaitlyn Booth reichlich.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler zur Saw-Serie Wie kann Jigsaw zurückkehren? Tut er nicht. Saw X spielt als zehnter Teil zeitlich zwischen dem ersten und zweiten. Also einige Zeit bevor Kramer verstirbt.

Fallen top: Eines der zentralen, jeden Film der Reihe entscheidend prägendes Element sind die Fallen. Und diese seien laut Shannabelle Come Home delikat oder wie sie das lobende Fingerzeichen textlich übersetzt: chef kiss . Außerdem sei Saw X für sie alles in allem einer der besten Teile der Reihe. Beiden Aussagen schließt sich Simon Thompson mit einem eigenen Post auf X unabhängig an.

Der bisher längste Film der Reihe: Nach jüngsten Angaben vom Herausgeber des Films, Lionsgate, hat Saw X die bisher längste Laufzeit aller Streifen des Franchise: 118 Minuten lang ist der neueste Teil. Der bisherige Spitzenreiter Saw 3 kommt auf 108 Minuten.

Bitte sitzenbleiben! Laut den Aussagen von Produzent Mark Burg im Interview mit Cinepop solltet ihr nach dem Film übrigens noch eine Weile gemütlich sitzenbleiben, die letzte Handvoll Popcorn verspeisen und den Abspann vorbeirauschen lassen. Denn es soll eine Szene gen Ende der Credits geben, die ihr verpassen würdet, solltet ihr direkt aufspringen und gen zu Hause verschwinden.

Wie steht ihr zur Saw-Reihe? Mögt ihr die Filme oder haben euch Handlung, Aufmachung oder sonstige Aspekte schlicht seit jäh her abgeschreckt? Werdet ihr ins Kino gehen, um den zehnten Teil anzuschauen? Wenn ihr Fans der Reihe seid: Was ist eure Lieblingsepisode aus der Folterserie? Was gefällt euch besonders an diesem speziellen Subgenre des Horrors? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!