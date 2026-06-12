Ihr könnt jetzt Fallout in Minecraft spielen, samt Kreaturen, Strahlung und sogar dem Schlossknack-Minispiel

In Minecraft bekommt ihr es mit der Fallout-Mod unter anderem mit Mirelurks zu tun.

In Minecraft sind der Kreativität wenige Grenzen gesetzt. Wer grundsätzlich etwas mit Voxel-Optik anfangen kann, hat schon im Vanilla-Spiel viel Platz sich auszutoben. Mit Mods kann das aber noch ganz andere Ausmaße annehmen.

Eine Spielerin hat die letzten Monate an einer eigenen Erweiterung gearbeitet, mit der sie den Survival-Aspekt von Minecraft mit einer völlig neuen Farbe anpinselt.

Das Ödland im Klötzchenformart

Unter dem Namen Mars_Crowley veröffentlichte die Spielerin vor vier Monaten die erste Version ihrer Fallout Expansion, die sie seither regelmäßigen Updates unterzogen hat. Ziel der Mod ist es, das postapokalyptische Feeling des Ödlands aus Fallout in die Welt von Minecraft zu holen.

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Autoplay

Ihr könnt die Mod über Curseforge herunterladen. Damit sie auch läuft, müsst ihr aber zunächst den Modloader Forge und die Animations-Bibliothek Geckolib installieren. Mods von Curseforge installiert und verwaltet ihr am einfachsten mit dem eigenen Launcher.

Damit eure Minecraft-Welt also härter, dafür aber belohnender wird, erwarten euch in Fallout Expansion für den Anfang folgende Neuerungen:

Ödlandkreaturen Blähfliegen Wilde Ghule Augenbots RAD-Kakerlaken Maulwurfsratten Mirelurks Protectrons

Strahlungssystem Kontaminierte Gebiete und verseuchte Nahrung lassen eure RAD-Anzeigen steigen. Die Strahlung könnt ihr euch mit Schutzkleidung vom Leib halten.

Durstsystem In Minecraft hat man sonst eigentlich nur mit Hunger zu tun, dabei ist Wasser eigentlich überlebenswichtiger. Mit der Mod sammelt ihr das Lebenselixier in Flaschen und bereitet es auf, bevor ihr es euch in den Schlund kippt.

Neue Items und andere Spielmechaniken Ödlandwaffen Rüstung Essen und Trinken im Fallout-Stil Blöcke mit Apokalypsethema Schlossknack-Minispiel

Neue Orte Zerstörte Gebäude Lagerstätten für Atommüll Hütten aus Schrott Mirelurk-Nester Zurückgelassene Fahrzeuge RobCo-Gebäude



Mars_Crowley hat aber noch weitere Pläne für ihre Mod. In Zukunft sollen noch die General-Atomics-Roboter Mister Gutsy, Mister Handy und Miss Nanny dazukommen. In der Welt sollt ihr bald auch erkundbare Vaults finden und auf Todesklauen treffen. Aber keine Sorge, bei der Begegnung hilft euch dann der Fatman, mit dem ihr Mini-Atomraketen verschießen könnt.