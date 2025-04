Legendärer Blizzard-Designer hinter WoW, Overwatch und StarCraft überraschend verstorben

Der langjährige Spiel-Designer Bill Petras ist verstorben. Petras arbeitete fast 20 Jahre für Blizzard Entertainment und spielte eine große Rolle bei der Geburt großer Namen wie World of Warcraft, Starcraft oder Overwatch.

Ein unglaublich begabter Künstler

Die Nachricht von seinem Tod teilt ein ehemaliger Kollege von Bill Petras, Harley D. Huggins auf Linkedin. Unter anderem schreibt er dort:

Ich schreibe, um herzzereißende Neuigkeiten zu teilen. Bill Petras, eine Legende der Spieleentwicklung ist überraschend verstorben. Billy war ein unglaublich begabter Künstler, der fast 2 Jahrzehnte bei Blizzard Entertainment gearbeitet hat. Er war unfassbar stolz auf die Arbeit, die er dort geleistet hat. [...] Er wird von mir und allen, die ihn kannten, sehr vermisst werden.

Petras arbeitete über 24 Jahre in der Spieleindustrie und verbrachte einen Großteil seiner Zeit bei Blizzard Entertainment. Er trat dem Team bereits 1997 bei und beeinflusste in seiner Rolle als Art Director wesentlich den Look von World of Warcraft, dem erfolgreichsten MMO aller Zeiten.

Unter anderem erschuf Petras damals zahlreiche bekannte Artworks, wie etwa den Greif, den ihr im Bild am Anfang des Artikels seht. Auch wenn der Name Bill Petras nur wenigen Spielerinnen und Spielern ein Begriff sein dürfte, kennen und schätzen wohl fast alle WoW-Fans seine Arbeit.

PLUS 9:30 Platz 6: World of Warcraft - »Das war, als hätten wir Amerika entdeckt« - Die zehn besten Open-World-Spiele

Für Blizzard arbeitete Petras aber noch an weiteren Spielen wie Starcraft, Starcraft: Broodwar und zuletzt Overwatch und Overwatch 2.

In World of Warcraft wurde Bill Petras übrigens dauerhaft verewigt. Er läuft dort als Wächter Petras weiterhin durch Duskwood. Unabhängig davon lebt natürlich sein Erbe nicht nur in WoW und Overwatch, sondern auch vielen anderen Spielen weiter. Schließlich gehören beide Titel auch heute noch zu den wohl einflussreichsten Videospielen überhaupt.