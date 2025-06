Vom Fan-Entwurf zum echten Set: Lego-Godzilla wird nun wirklich Realität

Bald kann die Riesenechse im Miniaturformat in eurem Wohnzimmerregal stehen. Bildquelle: Warner Bros. (links).

2024 Jahr berichteten wir, dass es ein beliebtes Fan-Modell von Godzilla in die Review-Phase von Lego Ideas geschafft hat. Nun hat das Unternehmen die Review-Phase beendet und offiziell via Video bekannt gegeben, dass anhand des Entwurfs an einem eigenen Set zur beliebten Sci-Fi-Echse gearbeitet wird.

Godzilla feuert Laser ins Regal (vielleicht)

Was ist passiert? Im Dezember 2023 reichte der Nutzer MattE720 einen Entwurf auf der Plattform Lego Ideas ein. Kaum ein Jahr später konnte er dann den wichtigen Meilenstein von 10.000 Unterstützern erreichen, mit dem sich das Modell für die Review-Phase qualifizieren konnte.

Dort entschiedet Lego, welche Entwürfe als Grundlage für zukünftige Ideas-Sets verwendet werden und demnach in überarbeiteter Version im Handel erscheinen. Die dritte Phase 2024, in der auch über Godzilla landete, wurde jetzt beendet. Begutachtet wurden 54 Entwürfe, geschafft haben es nur vier.

Godzilla ist drin: Die Gewinner wurden bekannt gegeben, einer davon ist Godzilla. MattE720 dürfte das besonders freuen, schließlich reichte er eine ältere Version des Modells bereits im Januar 2021 ein. Die Überarbeitung hat sich also gelohnt. Außerdem gehen in die Entwicklung: der Campingtrip, die TinTin Rakete und das Schloss aus Downton Abbey. Ein kurzes Video zu den Entwürfen findet ihr bei Lego.

Welche Kriterien müssen erfüllt werden? Lego hat eine Liste mit Punkten veröffentlicht, die bei der Entscheidung über die Gewinner die größte Rolle spielen.

Sets, die aktuell auf dem Markt sind

Produkte, die bereits in Entwicklung sind

Möglichkeiten zur Lizenzierung

Produktionskapazität

Bauqualität

Umsetzbarkeit

Bespielbarkeit

Erwartete Nachfrage

Das passiert jetzt: Lego verwendet nun den Entwurf und überarbeitet ihn so, dass er den Vorstellungen des Unternehmens entspricht. Dabei spielen wohl auch die oben aufgeführten Punkte eine große Rolle. Letztendlich muss das Produkt so auf den Markt kommen, dass es für Lego als Unternehmen möglichst rentabel ist.

Bei den Überarbeitungen ist jedes Mal spannend, welche Elemente des Entwurfs verschwinden und welche neu dazukommen. So könnte es etwa sein, dass in der Handelsversion auf den Laserstrahl verzichtet wird, da dieser andere Produktionsbedingungen erfordert oder nicht ins aktuelle Konzept passt. Gleichzeitig wäre es denkbar, dass ihr zusätzlich ein kleines Schild erhaltet.

