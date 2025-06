BlueBrixx macht einen auf Mass Effect: Neuem Raumschiff-Set fehlt zur Normandy nur der Name

Die Normandy kehrt zurück, wechselt aber vom digitalen ins physische Format.

Immer wieder veröffentlicht der deutsche Klemmbausteinhersteller BlueBrixx Modelle, die an bekannte Lizenzen angelehnt sind. Beispiele dafür sind das Strategiespiel Command and Conquer und die Zeichentrickserie Futurama. Dieses Mal trifft es das legendäre Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect.

Mit dem Modell Stealth Reconnaissance One erscheint ein über 1.000 Teile starkes Raumschiff, das Commander Shepards Normandy zum Verwechseln ähnlich sieht. Offenbar gibt es jedoch einen Strategiewechsel: Denn im Gegensatz zu den eingangs erwähnten Sets erscheint das neue Modell nicht über die Tochtermarke Modbrix, sondern vollständig über den Namen BlueBrixx.

Wenn Bioware es nicht macht, muss eben jemand anderes her

Stealth Reconnaissance One

1.180 Steine

56,7 Zentimeter

27,7 Zentimeter

16,1 Zentimeter

Während der Mass-Effect-Trilogie hatte Shepard zwei unterschiedliche Normandy-Schiffe. Welches davon das Modell darstellen soll, ist allerdings gar nicht so einfach zu sagen.

Optisch unterscheiden sie sich in den Spielen nämlich am stärksten durch die Größe. Da es jedoch bei BlueBrixx kein Vergleichsmodell gibt, kennen wir den Maßstab nicht. Immerhin weisen die Hecks leichte Unterschiede auf. Das Modell von BlueBrixx ähnelt hier etwas mehr der Normandy aus Teil 1.

Ein weiterer Hinweis befindet sich im Namen des Klemmbaustein-Sets. Der Begriff One könnte durchaus auf das Serien-Debut hindeuten.

Wann erscheint das Set? Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Mit Blick auf ähnliche Sets und deren Ankündigungen ist frühstens im Winter 2025 mit einem Release zu rechnen. Noch wahrscheinlicher ist Anfang 2026.

Welche Kosten sind zu erwarten? Diesbezüglich sind ebenfalls noch keine offiziellen Informationen bekannt. Mit Blick auf andere Modelle der Marke Modbrix sowie BlueBrixx Special in ähnlichen Größen ist jedoch von einem Preis zwischen 45 und 60 Euro auszugehen.

Auch abseits von BlueBrixx gibt es einige neue, interessante Klemmbaustein-Sets. So etwa von dem US-amerikanischen Rapper Snoop Dogg, der tatsächlich seine eigene lizenzierte Klemmbaustein-Serie gestartet hat. Lego hingegen setzt ab August auf Modelle zur Netflix-Serie von One Piece. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Box oben.