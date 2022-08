Pinocchios Wunsch, ein richtiger Mensch zu werden, trägt mit Lies of P ungewöhnliche Früchte. Auf der gamescom Opening Night Live zeigt ein neuer Trailer, wie sich das düstere Soulslike spielt. PC-Spieler könnten einen Titel bekommen, der über das Fehlen von Bloodborne hinwegtröstet.

Besonders fallen die detaillierte Spielwelt und die effektreichen Kämpfe gegen allerlei mechanische Gegner auf, denen sich der schon sehr menschlich wirkende Pinocchio mutig entgegenwirft – und dabei jede Menge kreative Waffen nutzt. Was sonst noch wichtig ist, lest ihr jetzt.

Das wissen wir schon über Lies of P

Lies of P spielt in einer düsteren Spielwelt, die von der Belle Époque inspiriert wurde, einer Ära zur Jahrhundertwende 1900.

Ihr steuert die für ihre Lügen bekannte Puppe Pinocchio, die versucht, ein richtiger Mensch zu werden. Die Story spielt eine wichtige Rolle in Lies of P.

Das Gameplay orientiert sich an Bloodborne und Dark Souls. Aber das Lügen ist als wichtige Spielmechanik integriert und hilft dem Protagonisten, menschlicher zu werden. Das hat aber auch seinen Preis.

Waffen lassen sich miteinander verschmelzen, personalisieren und an unterschiedliche Situationen anpassen. Auch Körperteile von Pinocchio sollen sich auswechseln lassen.

Zufällig generierte Quests sollen sich auf Basis der getroffenen Entscheidungen verändern.

Wann und wie erscheint Lies of P?

Lies of P soll im Jahr 2023 erscheinen. Genauer wurden die Entwickler von Neowiz bislang nicht. Eine Steam-Seite ist bereits vorhanden.

Zum Kaufpreis ist ebenfalls noch nichts bekannt, aber einen wichtigen Hinweis zu einem Preismodell gibt's von Microsofts Aaron Greenberg:

Auf der gamescom 2022 existiert bei Microsoft nämlich eine Anspielmöglichkeit. Und dort wird Lies of P als Spiel im Game Pass beworben. Ein Release im Xbox-Abo gilt also als gesichert.

Gefällt euch, was Lies of P bislang gezeigt hat? Würdet ihr gern Pinocchios Geschichte in diesem ungewohnten Rahmen spielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!