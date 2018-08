Life is Strange 2 - Geschichte wird erwachsener, aber nicht nur ernst

Life is Strange 2 erzählt eine komplett neue Geschichte. Mit Sean und Daniel begleiten wir zwei neue Protagonisten in einer anderen Stadt. Die Entwickler nutzen das, um eine erwachsenere Story zu erzählen. Zu düster soll es aber nicht werden, wie Dontnod uns im Interview auf der Gamescom 2018 verrät.

So würden auch diesmal wieder die Probleme und Konflikte der Hauptfiguren im Vordergrund stehen. Neben ernsten und erwachsenen Themen wird es dabei aber auch viel Freude und schöne Orte zu entdecken geben, sowie interessante Menschen zum Kennenlernen. Es sei vor allem eine Geschichte voller Hoffnung.

Sean und Daniel sind zwei Brüder, die nach einem tragischen Vorfall aus ihrer Heimatstadt Seattle flüchten müssen. Fortan schlagen sie sich zusammen durch und müssen überleben. Obwohl die Story an sich unabhängig ist, wird es Verweise auf vorherige Life-is-Strange-Spiele geben. Wie die Entwickler uns gegenüber erklärt haben, spielen alle Titel im gleichen Universum. Damit sind auch Auftritte der bekannten Figuren möglich. Zumindest im Fall des kleinen Captain Spirit ist das bereits bestätigt, womit auch die Verbindung zur kostenlosen Prequel-Episode geklärt wäre.

Düstere Mächte?

Auch eine Superkraft wird wieder eine Rolle spielen. Sie wirkte schon im ersten Trailer deutlich bedrohlicher als Max' Zeitreisekräfte. Womöglich müssen die Helden erst lernen, die Kraft zu kontrollieren, ohne jemanden zu verletzen.

Was genau sich dahinter verbirgt, wollten die Entwickler aber noch nicht verraten. Es sei aber etwas, das mit dem Kernthema des Spiels zusammenhängt, also Erziehung und Familie. Denn auch bei Max waren die Kräfte von ihrem Wunsch abhängig, nicht erwachsen zu werden und sollten als Verbindung zwischen Story und Gameplay fungieren.

Mehr über die Handlung werden wir am 27. September erfahren, wenn die erste Episode von Life is Strange 2 für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Bis dahint könnt ihr euch schon einmal ausgiebig in unserer Preview zum Spiel informieren. Außerdem senden wir zur Gamescom 2018 täglich mit unserem Streaming-Kanal MAX und halten euch über alles Wichtige auf dem Laufenden.