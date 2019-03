Es hat ja schon seine Zeit gedauert, bevor Life is Strange einen vollwertigen Nachfolger bekommen hat, drei Jahre um genau zu sein. Doch obwohl Life is Strange 2 nun seit September 2018 auf dem Markt ist, hört das Warten nicht auf. Aktuell gibt es nur zwei von fünf Episoden, die restlichen drei erscheinen im Laufe des Jahres.

Dontnod hat nun bekanntgegeben, wann ihr Adventure komplett ist: Am 3. Dezember 2019 erscheint die fünfte und finale Episode. Insgesamt werden also seit Release 14 Monate vergangen sein, bevor Life is Strange 2 vollständig ist. Beim ersten Teil brauchten die Entwickler lediglich neun Monate für alle Episoden.

We're happy to announce that #LifeisStrange2 Episode 3: Wastelands will release May 9th!

We'd also like to share with you the plans for the last episodes:

Episode 4 planned for August 22nd & Episode 5 for December 3rd, 2019! pic.twitter.com/DWDHZbg5Ss