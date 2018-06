Entwickler Dontnod nimmt auf Steam Vorbestellungen zu Life is Strange 2 entgegen. Alle fünf Episoden des Adventures kosten rund 40 Euro, die erste erscheint am 27. September. Wer vorbestellt, erhält als Bonus einen Satz Aufnäher für den Ingame-Rucksack und einen Ingame-Schlüsselanhänger.

Life is Strange 2 - Video: Wie geht's weiter? Was muss besser werden?

Ob ihr LiS 2 vorbestellt oder nicht, kostenlos für alle ist das Adventure The Awesome Adventures of Captain Spirit. Der Titel mit dem langen Namen spielt im Life-is-Strange-Universum und erzählt die Geschichte des 10-jährigen Jungen Chris, der mit Problemen zu kämpfen hat, aber über eine blühende Fantasie verfügt. Das Besondere ist, dass sich getroffene Entscheidungen in Captain Spirit auf die Story von Life is Strange 2 auswirken. Der Gratis-Appetizer ist am 25. Juni 2018 erschienen.

Zudem geben Dontnod die Systemanforderungen von Life is Strange 2 bekannt, die wir im Folgenden für euch aufführen.

Systemanforderungen für Life is Strange 2

Minimum:

Betriebssystem: Windows 7 oder höher (64-bit benötigt)

Prozessor: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) oder AMD Phenom X4 945 (3.0GHz)

Arbeitsspeicher: 3 GB RAM

Grafik: AMD Radeon R7 250 (2GB) oder NVIDIA Geforce GTX 650 (2GB)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 14 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: Kein Support für 32-bit-Systeme

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i3-6100 (3.7GHz) oder AMD Athlon X4 845 (3.5GHz)

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 460 (4GB) oder NVIDIA Geforce 1050 (4GB)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 14 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: Kein Support für 32-bit-Systeme