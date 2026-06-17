Resident Evil gaukelt euch seit 30 Jahren völlig falsch Gesundheit vor

Diese EKG-Anzeigen würden nicht mal für eine Smartwatch taugen.

Eine der wichtigsten Mechaniken in allen Resident-Evil-Spielen ist die Gesundheit. Ihr bekommt es in der Reihe mit vielen verschiedenen Bedrohungen zu tun, die euch ans Leder wollen und es das ein oder andere Mal auch schaffen.

Kriegt ihr zu häufig auf den Deckel, wird euch das in der Regel über eine EKG-Anzeige im Menü verdeutlicht. Ist die Anzeige grün, geht's euch gut, bei gelb solltet ihr aufpassen und bei rot steht ihr kurz vorm Exitus.

Das Display hält aber noch mehr parat. Die abgebildeten Wellenlinien sollen wohl eigentlich euren Herzschlag visualisieren, allerdings steckt hier wohl nicht allzu viel Detailtreue drin.

»Das ist nur Gekrakel«

Eine Medizinstudentin namens RockyRode, die auch gleichzeitig großer Resident-Evil-Fan ist, hat sich das mal genauer angesehen und auf TikTok zusammengefasst, was uns da eigentlich aufgetischt wird:

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Zunächst erklärt sie grob, was ein EKG eigentlich ist. Ein Elektrokardiogramm zeichnet die elektrische Aktivität des Herzmuskels auf. Vielleicht wurdet ihr auch schon mal an so ein Ding angeschlossen und habt im Anschluss den aufgezeichneten Graph gesehen.

Ein einzelner Herzschlag wird nach einem bestimmten Muster aufgezeichnet und wird als ein sogenannter QRS-Komplex (via DocCheck) dargestellt. Verletzungen, die nicht das Herz betreffen, ändern daran übrigens nichts.

Sie sorgen höchstens dafür, dass die Herzfrequenz sich erhöht, in etwa wie der Endlos-Modus von Leon Must Die:

0:33 Resident Evil Requiem: Auf einen Story-DLC müsst ihr wohl noch warten, dafür könnt ihr Leon jetzt durch den Endlos-Modus hetzen

Autoplay

Resident Evil nimmt es allerdings nicht so genau mit der medizinischen Vorlage. Die Expertin sagt zu den Spielen der Reihe folgendes:

Resident Evil : »Das ist nur Gekrakel, das ist Zick-Zack. Vielleicht soll das einen QRS-Komplex sein ... es ist einfach seltsam.«

: »Das ist nur Gekrakel, das ist Zick-Zack. Vielleicht soll das einen QRS-Komplex sein ... es ist einfach seltsam.« Resident Evil 0, 2, 3 und Code Veronica : »Das ist nur Gekrakel. Ich kann nicht mal irgendwas erkennen. Das bedeutet gar nichts.«

: »Das ist nur Gekrakel. Ich kann nicht mal irgendwas erkennen. Das bedeutet gar nichts.« Resident Evil Remake : »Dieses [EKG] ist echt seltsam, es schreibt rückwärts. Es schreibt von rechts nach links, statt links nach rechts. Es ist weltweiter Standard, dass EKGs von links nach rechts schreiben. Das sieht eher wie ein Lügendetekor-Test aus. Es kommt einem echten EKG aber näher, aber die Kurve ist zu spitz.«

: »Dieses [EKG] ist echt seltsam, es schreibt rückwärts. Es schreibt von rechts nach links, statt links nach rechts. Es ist weltweiter Standard, dass EKGs von links nach rechts schreiben. Das sieht eher wie ein Lügendetekor-Test aus. Es kommt einem echten EKG aber näher, aber die Kurve ist zu spitz.« Resident Evil 7 : »Das ist auch seltsam. Das sind nur zwei Hubbel in gegengesetzter Richtung«

: »Das ist auch seltsam. Das sind nur zwei Hubbel in gegengesetzter Richtung« Resident Evil 2 und 3 Remake : »Die kommen nah ran. Die einzige Sache ist, dass es 2 Graphen gibt, aber es sieht aus als sollten sie einen QRS-Komplex darstellen. Zwischen den QRS-Komplexen gibt es drei Wellen, was falsch ist. Die T-Welle ist sehr groß, was auf einen Kalium-Überschuss schließen lässt, die U-Welle zeigt aber eher, dass man zu wenig Kalium hat. Leon braucht also dringend Hilfe.«

: »Die kommen nah ran. Die einzige Sache ist, dass es 2 Graphen gibt, aber es sieht aus als sollten sie einen QRS-Komplex darstellen. Zwischen den QRS-Komplexen gibt es drei Wellen, was falsch ist. Die T-Welle ist sehr groß, was auf einen Kalium-Überschuss schließen lässt, die U-Welle zeigt aber eher, dass man zu wenig Kalium hat. Leon braucht also dringend Hilfe.« Resident Evil 9: »Das nicht mal ansatzweise korrekt. Das sieht eher aus wie eine Audio-Visualisierung. Ich weiß nicht, was das ist.«

RockyRode ist sich natürlich bewusst, dass Resident Evil sich auch nie auf die Fahne geschrieben hat, medizinisch akkurat zu sein. Sie sieht es als lustiges Detail, das für Spielerinnen und Spieler gut als Indikator für Gesundheit funktioniert.

Für Laien dürfte es trotzdem interessant sein, mal eine Erklärung wie diese zu bekommen. Und hey, immerhin wisst ihr jetzt ungefähr, was ein EKG eigentlich macht und dass ihr in Racoon City lieber keinen Ärzten vertrauen solltet.