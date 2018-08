In Life is Strange 2 verlassen wir Arcadia Bay und begleiten das Geschwisterpaar Sean und Daniel. Die Kleinstadt aus dem Vorgänger ist aber im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus der Welt. Denn wie bereits bekannt ist, spielen alle Life-is-Strange-Teile im gleichen Universum. Auf der Gamescom 2018 wollten wir von den Entwicklern deshalb etwas mehr darüber wissen, wie sich das konkret im Nachfolger äußert.

Laut Dontnod spielt Life is Strange 2 genau drei Jahre nach dem ersten Teil. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass es ein Wiedersehen mit älteren Versionen der Hauptfiguren gibt. Das wollten die Entwickler zwar aus Spoiler-Gründen nicht bestätigen, ihnen zufolge sei es aber möglich. Auf jeden Fall wird es im zweiten Teil erkennbare Easter Eggs und Verweise für alle geben, die den Vorgänger gespielt haben.

Bereits bekannt ist auch, dass Chris aus der kostenlosen Prequel-Episode The Awesome Adventures of Captain Spirit einen Auftritt haben wird. Unsere Entscheidungen dort sollen Einfluss auf die Handlung von Life is Strange 2 nehmen.

Die Kraft hängt von der Persönlichkeit ab

Auch eine übernatürliche Kraft wird es wieder geben. Wir haben Dontnod deshalb gefragt, ob auch die Kräfte miteinander zusammenhängen und vielleicht die gleiche Quelle haben. Hier erklären die Entwickler uns, dass es sich eher um etwas Individuelles handelt.

Jede Kraft hängt mit der Persönlichkeit der Figur zusammen und soll ihre Geschichte mit dem Gameplay verbinden. Weil Max nicht erwachsen sein wollte, bekam sie Zeitreisekräfte. Gut möglich also, dass die Superkraft in Life is Strange 2 wieder von einem ähnlichen Motiv abhängt und etwas mit dem Verhältnis der Brüder zu tun hat.

Sie wirkt schon im ersten Trailer auf jeden Fall deutlich düsterer, als wir es von Max' Superkraft kennen. Das passt dazu, dass die Geschichte den Entwicklern zufolge erwachsener werden soll. Allerdings soll es trotz ernster Themen und Probleme auch viele freudige Momente geben.

Unsere ersten Eindrücke lest ihr bereits in unserer Preview von der Gamescom. Am 27. September erscheint dann die erste Episode von Life is Strange 2. Wir versorgen euch übrigens regelmäßig mit Livestreams und Neuigkeiten von der Gamescom über unseren Streaming-Kanal MAX.