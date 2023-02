Die Macher von Life is Strange haben gerade ihr neues Story-Spiel Harmony enthüllt

Vor acht Jahren hat das Studio Don't Nod (früher Dontnod Entertainment) mit Life is Strange eine Spieleperle veröffentlicht, die bis heute ihresgleichen sucht. Jetzt haben die Macher während der Nintendo Direct ihr neues Spiel samt Trailer angekündigt: Harmony: The Fall of Reverie. Besagten Trailer könnt ihr euch gleich hier unten ansehen:

1:18 Neue Fantasy-Story: Die Life is Strange-Entwickler stellen im Trailer ihr Projekt vor

Um was geht’s in Harmony?

Die letzten Projekte des Studios hatten zwar schon immer eine leicht fantastische Seite, bei Harmony gehen sie aber in die Vollen. Hier spielen wir in der nahen Zukunft die junge Polly, welche nach der Suche ihrer vermissten Mutter in die Heimatstadt zurückkehrt. Die erkennt sie aber kaum wieder, ein Megakonzern unterdrückt nun die Bevölkerung.

Jetzt wird’s erst richtig Fantasy-lastig: Kurz darauf stellt Polly nämlich fest, dass sie in die Zukunft blicken kann. Aber nicht nur das, mit ihrer Gabe kann sie in das Reich Reverie reisen und wird dort zur Göttin der Harmonie.

Die dort zu treffenden Entscheidungen sind auch nicht minder groß, immerhin soll das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel stehen – die Bodenständigkeit der vorherigen Titel wird mit Harmony offenbar nicht weitergeführt.

Life is Strange hat es sogar auf unseren Platz 8 der besten Story-Spiele geschafft. Die gesamte Liste findet ihr gleich hier:

Wie spielt sich das?

Der Fokus liegt bei Harmony: The Fall of Reverie wie in den vorherigen Spielen auf der Geschichte. Eine große Rolle spielt dabei vermutlich auf dem Mantik , dem Spielbrett, auf dem ihr eure wesentlichen Entscheidungen nachvollziehen könnt. Pollys Blick in die Zukunft kommt euch da sicher zugute. Ansonsten wird das Spiel vermutlich wie bei Don't Nods vorherigen Titeln auf allzu ausgefeilte Gameplay-Mechaniken verzichten.

Dafür gibt es aber Neuheiten an anderen Fronten: Beispielsweise unterscheidet sich der handgezeichnete Comic-Stil deutlich von den vorherigen Projekten wie Tell Me Why und mit dem Komponisten von Celeste an Bord steckt viel musikalisches Potenzial im Spiel.

Wenn ihr den Grafikstil mit der Remaster-Version von Life is Strange vergleichen wollt, hilft euch folgender Trailer:

1:31 Life is Strange zeigt im Launch-Trailer, was in der Remastered Collection steckt

Harmony erscheint bereits im Juni 2023 auf dem PC, PS5, Xbox Series X/S und auf der Nintendo Switch.

Freut ihr euch schon auf Don't Nods nächsten Story-Streich oder seid ihr vom neuen Grafikstil und den deutlich stärkeren Fantasy-Einflüssen eher abgeschreckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!