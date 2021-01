Schon 2017 erschien das kleine aber feine Horrorspiel Little Nightmares für PC und Konsolen. Jetzt verschenkt Bandai Namco für kurze Zeit die Steam-Version der Geschichte um Protagonistin Six. Wie lange die Kostenlos-Aktion gilt und was ihr dafür benötigt, verraten wir euch im folgenden Artikel.

So sichert ihr euch die kostenlose PC-Version

Wo gibt es Little Nightmares kostenlos?

Little Nightmares könnt ihr euch kostenlos im europäischen Webstore von Bandai Namco sichern. Die Website haben wir euch entsprechend verlinkt.

Was benötige ich, um mir das Spiel gratis zu sichern?

Sofern ihr noch keinen besitzt, müsst ihr euch im europäischen Webstore von Bandai Namco einen Account erstellen. Habt ihr das erledigt, geht ihr wie folgt vor:

Geht auf die Produktseite von Little Nightmares

Wählt den Produkttyp »PC Download«

Lasst »Editionen« auf »Standard Edition« gewählt

Damit sollte die PC-Version von Little Nightmares für den Preis von 0 Euro in eurem Warenkorb landen. Schließt nun darüber die Bestellung ab, um einen Steam-Code von Little Nightmares via Mail erhalten. Den könnt ihr nun auf eurem Account der Valve-Plattform einlösen.

Wie lange gibt es Little Nightmares kostenlos?

Bandai Namco verschenkt die Steam-Version von Little Nightmares bis zum 17. Januar 2021. Ihr habt also noch ein paar Tage Zeit, um euch das Horrorspiel für den PC zu sichern.

Hinweis!

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hatte der europäische Webstore von Bandai Namco gemäß unserer Erfahrung mit technischen Problemen zu kämpfen. Es ist gut möglich, dass die Server dem aktuellen Spielerandrang nicht standhalten. Geduldet euch also ein wenig, sollte es aktuell bei euch nicht klappen. Immerhin habt ihr bis zum 17. Januar Zeit, euch Little Nightmares kostenlos zu sichern.

Was für ein Spiel ist Little Nightmares überhaupt?

Little Nightmares stammt aus der Feder des kleinen Entwicklers Tarsier Studios und wurde im April 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. 2018 folgte dann die Version für Nintendo Switch. Fans von Spielen wie Limbo und Inside dürften sich bei dem Jump'n'Run mit großem Gruselfaktor wie zu Hause fühlen.

Im Horrorspiel Little Nightmares schlüpfen wir in den gelben Regenmantel der kleinen Protagonistin Six, um uns durch eine unheimliche Welt voller Schreckgestalten zu schleichen. Besonders fesselnd fallen bei Little Nightmares der einzigartige Artstyle, der stimmungsvolle Soundtrack und die gelungene Balance zwischen Rätseln und Erkundung aus. Mehr Details zu Little Nightmares und was genau euch erwartet, erfahrt ihr in unserem GameStar-Test:

19 2 Mehr zum Thema Little Nightmares im Test: Faszinierender Albtraum mit bösem Erwachen

DLCs und Little Nightmares 2

Mittlerweile wurde Little Nightmares um mehrere DLCs erweitert, die nicht in der kostenlosen Standard-Version enthalten sind. Die erweitern nicht nur die Geschichte des Horrorspiels, sondern liefern uns neben Regenmantelträgerin Six sogar neue Spielfiguren.

Die Gratis-Aktion von Bandai Namco kommt aber nicht zugfällig: Für den 11. Februar 2021 ist der Release von Little Nightmares 2 geplant. Damit habt ihr also aktuell mehr als genug Zeit, als Vorbereitung auf die Fortsetzung den ersten Teil nachzuholen.

In Little Nightmares 2 schlüpfen wir in die Rolle der neuen Spielfigur Mono, während uns Six als Begleiterin zur Seite steht. Mehr Details zu den Neuerungen, der Geschichte, der Spielwelt und der unheimlichen Gruselatmosphäre zum Sequel bekommt ihr im offiziellen Gameplay-Trailer zu Little Nightmares 2:

Falls ihr jetzt übrigens auf den Geschmack von Horror gekommen seid, haben wir genau den richtigen Content für euch: In unserer Übersicht stellen wir euch die besten kommenden Horrorspiele vor, die euch 2021 erwarten. Frohes Gruseln!