Livestream mit dem Plus-Team am 17.7. - Ihr entscheidet, was wir spielen!

Hurra, ein neues Gesicht: Seit dem 2. Mai verstärkt Natalie Schermann unser Plus-Team, nun möchte sie sich euch allen vorstellen. Natürlich nicht in einem altmodischen Video, sondern im Livestream am 17. Juli 2019 ab 19 Uhr gemeinsam mit der restlichen Plus-Redaktion auf unserem Twitch-Channel Monsters and Explosions.



Und wie es die heilige Plus-Tradition erfordert, spielen wir in diesem Stream auch gleich ein Spiel eurer Wahl! Wie üblich in, ähem, gediegener Atmosphäre, siehe unser stilvoller Live Livestream zu Dead Space (»Hey, wo ist mein Kopf hin?!«) sowie der Star-Citizen-Stream, oder wie wir ihn nennen: Ein Absturz in drei Akten. Hier geht's zu Akt zwei und Akt drei.



Und was wäre für die Vorstellung eines neuen Mitarbeiters wohl besser geeignet als ein Multiplayer-Titel? Bei welchem Spiel Natalie, Micha, Peter und Holger fluchen und streiten? Das dürft ihr selbst wählen! Und zwar aus diesen vier Kandidaten, abstimmen könnt ihr in diesem Artikel weiter unten:

Broforce: Zu viert schießen sich die drei Plus-Bros gemeinsam mit ihrer neuen Plus-Sis durch die Gegnerhorden. Kollege Bathge hat schon angekündigt, das Team zu verraten. Nicht, wenn wir dich zuerst verraten, Peter!

Worms W.M.D.: Was soll man dazu noch sagen? Worms halt! Wir bananenbomben uns gegenseitig ins nirwana, enteilen dem sicheren Tod mit dem Ninjaseil und brezeln Holger kurz vor Schluss noch eine Feuerfaust rein. Also im Spiel jetzt.

Trine 2 : Kooperation wird im Plus-Team großgeschrieben, weil das so im Duden steht. Im echten Leben prügeln wir uns um den Obstkorb, bis einer heult. Was würde sich da besser eigenen als das moderne Lost Vikings, um echte Kooperation zu lernen?

Rayman Legends: Eigentlich geht es auch hier um Koop, der jedoch im Nu zu Chaos wird, weil sich Spieler gegenseitig behindern und in Abgründe schubsen. Aber wer würde sowas denn tun? Außer Peter natürlich ...

Hier die Rahmendaten:

Wann? 17. Juli 2019, 19 bis 21 Uhr

17. Juli 2019, 19 bis 21 Uhr Wo? Live bei MAX auf Twitch

Live bei MAX auf Twitch Was? Fragestunde mit dem Plus-Team

Fragestunde mit dem Plus-Team Wer kann zuschauen? Jeder, der Stream ist öffentlich

Falls ihr nicht live dabei sein könnt, gibt es die Aufzeichnung hinterher im Video-Archiv von MAX. Falls nicht wieder der Twitch-Butcher zuschlägt.

Und hier die Abstimmung: