Ein Marvel-Held wurde aus vier Filmen gestrichen, bekommt jetzt in Loki endlich seinen »Auftritt«

Falls ihr euch gerade über Folge 3 von Loki wundert, können wir euch beruhigen: Nein, ihr habt Thors Bruder Baldur nicht verpasst oder sogar aus eurem Gedächtnis gestrichen. Obwohl Loki das verschwundene Mitglied seiner Familie direkt adressiert, ist Baldur im Marvel Cinematic Universe bisher nicht vorgekommen.

Baldur bekommt endlich seinen MCU- Auftritt

Doch fangen wir von vorne an. Worum es überhaupt geht? In der dritten Episoden der zweiten Loki-Staffel verschlägt es den Gott des Schabernacks (Tom Hiddleston) und TVA-Agent Moebius (Owen Wilson) in das Jahr 1893, wo sie sich an die Fersen von Ravonna Rensleyer (Gugu Mbatha-Raw) heften.

Auf der Weltausstellung von Chicago stolpern die beiden über einen Stand, der sich offensichtlich nordischer Mythologie bedient und dabei Statuen von Odin, Thor und auch Baldur zeigt. Loki hat an denen nicht nur etwas auszusetzen, sondern adressiert die von Baldur auch direkt und dass ohnehin niemand von ihm gehört hätte.

Den Clip zu der Szene hat Marvel offiziell auf YouTube hochgeladen:

Thors Bruder wurde schon aus vier Marvel-Filmen geworfen

Womit Loki aber allemal Recht hat: Im Marvel Cinematic Universe dürfte tatsächlich noch niemand von ihm gehört haben. Immerhin wurde Thors verlorener Bruder aus mittlerweile vier verschiedenen Marvel-Filmen herausgeschnitten beziehungsweise -geschrieben.

Das verriet bereits Kostüm-Designer Graham Churchyard Ende 2022 im Interview mit ComicBook. Ihm zufolge sollte Baldur nicht nur in Doctor Strange in the Multiverse of Madness auftreten, sondern zuvor auch in drei der insgesamt vier Solo-Filmen von Thor. Der nordische Gott schaffte es aber nie in eine fertige Version der Marvel-Filme.

Wir sind mit dem Design des mutigen Baldur [für Doctor Strange 2] sehr weit gekommen und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet, dass jemand für die Rolle gecastet wird. [...] Um es ganz kurz und knapp zusammenzufassen: Der arme, mutige Baldur sollte schon in Thor 1 und Thor 2 und Thor 3 auftreten. Dabei heißt es dann immer Yay! Endlich bekommt er seinen Auftritt! Armer Kerl. Ich habe Designs [für Baldur] gesehen, die bis zum Ersten Thor-Film von Kenneth Branagh zurückreichen. Wir warten also schon ziemlich lange auf ihn und ich glaube nicht, dass er in absehbarer Zeit noch auftreten wird.

Wer Baldur überhaupt ist? In den Marvel-Comics ist Baldur ein weiterer Halbbruder Thors und pflegt eine ähnliche innige Beziehung zu ihm, wie die Warriors Three. Baldur ist außerdem als Gott des Lichts bekannt und Odin treu ergeben. Obwohl er im Kampf als noch härter und versierter als Thor gilt, ist Baldur für seine Güte und Freundlichkeit bekannt und wird von nahezu jedem geliebt, der ihm begegnet.

James-Bond-Star als Marvel Gott? In Doctor Strange 2 sollte Baldur als siebtes Mitglied der Illuminati von Earth-838 auftreten und im Kampf gegen die Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) fallen. Gerüchten via The Direct zufolge hätte sogar Daniel Craig Baldur verkörpern sollen, doch dem widerspricht der Schauspieler vehement (auch wenn eine Aussage von Elizabeth Olsen via Collider vermuten lässt, dass es zumindest Pläne dafür gab).

Ob Baldur jemals einen richtigen Auftritt im Marvel Cinematic Universe spendiert bekommt, bleibt aktuell fragwürdig. Dass Loki den Bruder von Thor in seiner eigenen TV-Serie auf Disney Plus nun direkt adressiert, lässt dafür aber zumindest ein wenig Hoffnung aufkeimen.

