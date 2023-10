Die »neuen« Marvel-Schurken von Loki würden selbst Thanos ins Schwitzen bringen

Das meint der Autor: Loki gehört (auch in Staffel 2) noch immer zu den besten TV-Serien von Marvel, doch leidet unter einem entscheidenden Problem: Das Multiversum-Konzept nutzt sich immer mehr ab. Denn wer aufgrund der Taten der TVA tatsächlich stirbt, wird für den Zuschauer nahezu nicht greifbar dargestellt. Einer Grafik davon, wie eine Zeit-Wurst zerbröselt, macht zu wenig die unmittelbare Konsequenz davon spürbar. Bei Thanos’ Schnippen haben wir den Tod von Fan-Lieblingen wie Spider-Man, Bucky Barnes, Star-Lord und Co. unmittelbar mit angesehen und entsprechend getrauert. Die TVA fordert zwar mehr Opfer als Thanos, trotzdem reichen die Schurken von Loki nicht an ihn heran.