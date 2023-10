Alles auf Anfang: Mit einem neuen Avengers-Film wagt Marvel einen radikalen Schritt

Mit Avengers: Secret Wars könnte die Tür für eine Rückkehr von Iron Man wieder offen stehen. Ja, wirklich. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Der Reboot des Marvel Cinematic Universe steht bevor - zumindest, wenn man einer MCU-Autorin Glauben schenken darf. Joanna Robinson zufolge hat Studiochef Kevin Feige vor, mit dem übernächsten Avengers-Film einen radikalen Schritt zu gehen: Secret Wars könnte das MCU auf Null zurücksetzen.

MCU-Reboot mit Avengers: Secret Wars

Moment mal, um was genau geht es gerade? Fangen wir von vorne an. Mit Avengers: The Kang Dynasty soll 2026 der fünfte und mit Secret Wars 2027 der siebte Avengers-Film in den Kinos starten (sofern diese Termine aufgrund des anhaltenden Hollywood-Streiks eingehalten werden können, versteht sich).

Beide neuen Avengers-Filme stellen dann natürlich das nächste große Highlight des Marvel Cinematic Universe dar. Und dafür müssen sich Fans offenbar auf gravierende Änderungen gefasst machen. So soll Kevin Feige für Secret Wars einen leichten Reboot planen. Joanna Robinson beschreibt den wie folgt:

Wir haben ein Zitat von Kevin Feige, das impliziert, dass Secret Wars einen leichten Reboot [für das Marvel Cinematic Universe] darstellt, mit dem sie alle einmal ordentlich glattziehen. [...] Dabei fliegt alles raus, was nicht funktioniert und es wird nur behalten, was funktioniert oder es werden sogar Leute zurückgebracht, von denen man gedacht hat, sie waren für immer verloren.

So könnten alte und neue Fan-Lieblinge zurückkehren

Was bedeutet das konkret? Basierend auf dieser Aussage plant Marvel offenbar, überflüssigen Ballast abzuwerfen und einen frischen Start zu wagen. Damit würde ein leichter Reboot die perfekte Grundlage dafür liefern, bisher ungenutzte Ensembles wie die Fantastic Four oder X-Men tief mit dem MCU zu verwurzeln

Darüber hinaus besteht das Potenzial, beliebte Helden(wie zum Beispiel Iron Man, Captain America oder Black Panther) oder auch Schurken zurückzubringen. Wie die dann aussehen, bleibt in Anbetracht des aktuell recht exzessiv genutzten Multiversums-Konzept natürlich völlig offen. Dass die Loki-Serie in Staffel 2 hierfür bereits die Weichen zu stellen scheint, passt natürlich zu der Idee wie die Faust aufs Auge.

Was steckt dahinter? In Anbetracht der großen und vielfältigen Kritik an neuen Marvel-Filmen und -Serien wäre ein leichter Reboot eine sinnvolle Maßnahme, die dem MCU mehr helfen als schaden könnte.

In der Welt der Comics selbst kommt es außerdem ebenfalls regelmäßig zu Neustarts des gesamten Universums, um zu sehr ausufernde Universen wieder in den Griff zu kriegen - teilweise mit sehr großem Erfolg. Eine Lektion, die Kevin Feige demnach für das MCU aus den Marvel-Comics zieht.

Wer behauptet das? Dass dem MCU ein Reboot blüht, kommt nicht von irgendwem. Diese Neuigkeit teilte die Autorin des Marvel-Buchs MCU: The Reign of Marvel Studios Joanna Robinson im The-Watch-Podcast. Für ihr am 10. Oktober 2023 veröffentlichtes Werk arbeitete Robinson eng mit den Verantwortlichen der Marvel-Filme zusammen.

