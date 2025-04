Ein zuvor riesiges Action-Rollenspiel verlor 97 Prozent seiner Spieler, jetzt gibt es Pläne für ein großes Comeback

Über 1,3 Millionen Spielerinnen und Spieler tummelten sich zum Release von Lost Ark auf Steam, um die Welt des Action-MMOs zu erkunden. Doch nach der enorm erfolgreichen Veröffentlichung ging es mit den Spielerzahlen schnell bergab.

Heute wird nur noch ein Bruchteil der damaligen Zahlen erreicht und auch die Steam-Bewertungen gehen auf Sinkflug. Die Entwickler wollen jetzt aber mit großen Veränderungen gegensteuern.

Was soll sich ändern?

Ursprünglich wurde der Plan für Lost Ark in einem koreanischen Livestream angekündigt, aber auf Steam fassen die Entwickler auch ihre Pläne für die westliche Community zusammen. Vor allem geht es darum, Spielerinnen und Spielern den Fortschritt im Spiel zu erleichtern und Grind zu verringern. Gerade zu Beginn des Spiels ist der nämlich sehr langsam und ressourcenintensiv.

Waffen und Rüstungen

Die Aufwertung von Ausrüstung wie Waffen und Rüstungen wird mit dem April-Update deutlich vergünstigt. Genauer gesagt geht es um das Schärfen (Honing) und die Transzendenz (Transcendence)

Fortgeschrittenes Schärfen: Die Scherben-, Silber- und Goldkosten werden um 20 Prozent reduziert. Materialkosten werden außerdem halbiert.

Die Scherben-, Silber- und Goldkosten werden um 20 Prozent reduziert. Materialkosten werden außerdem halbiert. Rüstungs-Transzendenz: Die Goldkosten für Restoration und Purification wurden deutlich verringert

Die Goldkosten für Restoration und Purification wurden deutlich verringert Waffen-Transzendenz: Die Goldkosten für Restoration und Purification wurden deutlich verringert

Juwelen

Aktuell schränkt das Juwelen-System laut den Entwicklern den Charakter-Fortschritt und die Flexibilität der Spielstile ein. Eine endgültige Lösung für dieses Problem hat Smilegate aber noch nicht gefunden: Das Entwicklerstudio gibt aktuell nur bekannt, an einer Lösung zu arbeiten.

Klassenbalance

Während in der koreanischen Version von Lost Ark bereits einige Balance-Änderungen an den Klassen vorgenommen wurden, lassen sie in der westlichen Version noch auf sich warten. Wie Smilegate ankündigt, gibt es zwar noch keinen genauen Plan, die Balance-Anpassungen sollen aber mit dem April-Update erscheinen.

T3 Deadzone

Zwischen den Ausrüstungsleveln 1580 und 1620 fällt vielen Spielerinnen und Spielern das Verbessern ihrer Ausrüstung schwer. Dieser Schwachpunkt soll demnächst angegangen werden – einen genauen Plan gibt es hier aber auch nicht. In der Zwischenzeit werden Builds unterstützt, die davon besonders betroffen sind.

Für Spielerinnen und Spieler, die Lost Ark auf Deutsch genießen, gibt es im Steam-Update allerdings eine schlechte Nachricht: Denn da die deutsche und die französische Version des Spiels kaum genutzt werden, wird die Unterstützung der beiden Sprachen im Mai eingestellt. Von da an werden Dialoge und Texte nur noch auf Englisch verfügbar sein.