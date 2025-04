Ein riesiges Sci-Fi-MMO wurde gleich zweimal begraben - vier Jahre später steht jetzt der Neustart an

Defiance wurde sowohl als Spiel als auch als Serie eingestampft. Jetzt kommt zumindest eines von beidem zurück.

Totgeglaubte leben länger - das dachten sich zumindest die Entwickler bei Fawkes Games. Die haben die Rechte an dem eingestampften Sci-Fi-MMO Defiance erworben und bringen es bereits in wenigen Tagen zurück.

Erfreuliche Nachrichten für Fans der gleichnamigen und dazugehörenden TV-Serie bleiben hingegen aus.

Die wichtigsten Infos im Überblick

Wann erscheint Defiance? Das MMO erscheint am 18. April für den PC. Versionen für PS5 und Xbox Series X/S sollen bei ausreichenden Spielerzahlen nachgereicht werden.

Wie viel kostet das Spiel? Defiance ist ein Free2Play-Titel und kann daher ohne Kosten gespielt werden. Es gibt jedoch optionale, kostenpflichtige Mikrotransaktionen.

Was gibt es noch zu beachten?

Es ist ein kompletter Neustart und eure alten Nutzerdaten können nicht übertragen werden.

Die PC-Version erscheint ausschließlich über einen eigenen Launcher, den ihr über die Internetseite des Entwicklers findet.

Linus und Mac werden nicht unterstützt.

Das Spiel startet mit der Release-Version von 2013. Die Inhalte späterer Updates fehlen vorerst also.

also. Abhängig vom Feedback und der Community-Größe soll es regelmäßig Inhalts-Updates geben.

Die Serie Defiance bleibt begraben und kehrt vorerst nicht zurück.

Alle Server stehen in Nordamerika.

4:20 Defiance - Vorschau-Video zum TV-Serien-MMO - Vorschau-Video zum TV-Serien-MMO

Videospiel trifft auf TV-Serie

Was ist Defiance? In dem Sci-Fi-MMO-Shooter befindet ihr euch auf der zerstörten Erde und werdet von einer Alien-Invasion überrannt. Gleichzeitig rivalisiert ihr mit feindlichen, menschlichen Fraktionen. Als Überlebende nehmt ihr an großen Kämpfen Teil, erfüllt Aufträge und enthüllt Geheimnisse über die Handlung des Spiels.

Eine revolutionäre Idee: Das originale Entwicklerstudio Trion hatte den Plan, die Geschichte des MMOs mit einer TV-Serie zu verweben. Die Handlungen in der Show sollten sich nach der Ausstrahlung einer Episode unmittelbar auf die Spielwelt auswirken. Zwar ging Defiance als Serie bei dem Pay-TV-Sender SyFy an den Start, doch zur angedachten Verbindung kam es nie wirklich.

Die Hauptgründe dafür waren wohl die durch die Ausstrahlung auf SyFy eingeschränkte Zielgruppe, wodurch viele Spieler die Serie gar nicht schauen konnten. Weiter galt das Spiel selbst eher als mittelmäßig und konnte zum Release auf Metacritic lediglich einen Score von 64/100 Punkten erreichen.

1:04 Defiance - Trailer zur TV-Serie

Doppel abgesägt: Sowohl das Spiel als auch die Serie gingen 2013 erfolgreich an den Start. Letztere wurde jedoch bereits 2015 aufgrund hoher Produktionskosten und sinkendem Interesse nach drei Staffeln abgesetzt. Das MMO erhielt mit Defiance 2050 im Jahr 2018 sogar einen Relaunch, konnte jedoch nicht vor dem Untergang bewahrt werden und wurde 2021 endgültig abgeschaltet.

Fawkes Games hofft nun offenbar, die alten Fans des Spiels wieder mobilisieren zu können. Das gilt jedoch nicht für die Serie. Aktuell gibt es keine Pläne, Defiance auch im TV-Format fortzusetzen oder gar neu zu starten.

Wer ist Fawkes Games? Das Indie-Entwicklerteam hat es sich zur Aufgabe gemacht, gescheiterte Spiele von den Toten zurückzuholen. So wurden in den vergangenen Jahren bereits die Fantasy-MMORPGs Last Chaos und Shaiya sowie die Online-Strategiespiele Wargame 1942 und Desert Operations zurückgeholt. Alle Rechte lagen zuvor bei dem Publisher Gamigo.