Heute geht eine der besten Sci-Fi-Serien auf Netflix weiter: Love, Death & Robots startet mit zehn neuen Folgen

Diese zwei Kerlchen traten bereits in Staffel 1 und 3 auf. Bildquelle: Netflix

Drei Jahre lang haben Fans sehnsüchtig auf Staffel 4 von Love, Death & Robots gewartet und jetzt ist es endlich so weit. Heute – am 15. Mai 2025 – startet die neue Season auf Netflix und entführt euch wieder in die wildesten Sci-Fi-Universen. Alles, was ihr zu Volume 4 wissen müsst, verraten wir euch jetzt.

Neue Abenteuer aus der Welt der Roboter und KIs

Die vierte Staffel der Animationsserie erscheint auf einen Schlag und ist ab sofort komplett streambar. Dabei erwarten euch zehn neue Folgen, die euch in futuristische Utopien, Dystopien und alternative Realitäten entführen.

Dort setzen sich künstliche Intelligenzen und Roboter mit Themen wie Gewalt oder Liebe auseinander und treiben so manchen Schabernack. Die Genres reichen von Comedy bis Horror – also ist für jeden etwas dabei.

Der finale Trailer zur vierten Season zeigt bereits, dass ihr euch auf postapokalyptische Bandenkriege, kämpfende Dinos, actiongeladene Verfolgungsjagden und ein nachgestelltes Konzert mit Marionetten freuen könnt. Es gibt aber natürlich noch viel mehr zu sehen. Am besten schaut ihr selbst einmal rein:

1:01 Love, Death & Robots - Staffel 4 hält zehn neue Geschichten aus dem Sci-Fi-Universum bereit

Autoplay

Jede Episode ist nach wie vor in sich geschlossen und erzählt eine eigenständige Geschichte. Die Länge variiert zwischen knackigen 6 bis 21 Minuten. Die Kurzfilme werden weiterhin von unterschiedlichen Animationsstudios wie zum Beispiel Blur Studio, Polygon Pictures Inc. oder Passion Animation produziert.

Die Regie übernimmt immer ein anderer Filmemacher. Zu den bekanntesten Namen zählen aber vermutlich Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) und David Fincher (Sieben, The Social Network), die die Serie ebenfalls gemeinsam entwickelten.

Wie kam die letzte Season eigentlich bei Kritikern und Fans an? Staffel 3 erntete auf Rotten Tomatoes absolute Traum-Wertungen. Zu 100 Prozent bewerteten Kritiker die Serie als positiv und auch die Fans waren zu 87 Prozent überzeugt. In der Filmdatenbank IMDb landet die gesamte Show derweil bei 8,4 Sternen. Da lohnt es sich, wirklich einmal vorbeizuschauen.

Falls ihr heute Abend also ziellos durch Netflix scrollt, erinnert euch an diesen Artikel. Denn ein Streit wegen des Genres fällt bei Love, Death & Robots wegen der Vielfalt weg und vielleicht kann euch die Serie beziehungsweise die neue Staffel gut unterhalten. Falls ihr nach mehr Inspiration im Sci-Fi-Universum sucht, werdet ihr in der obigen Box fündig.