Der US-Sender Fox hatte seine Fantasy-Serie Lucifer nach der 3. Staffel aus dem Programm genommen, als dank des Einsatzes zahlreicher Fans die abgesetzte Serie vom Streaming-Dienst Netflix gerettet wurde. Das war vor gerade einmal zwei Monaten und nun laufen bereits die Kameras für die neuen Folgen.

Zum Drehstart der 4. Staffel sendet die Besetzung der Serie einen persönlichen Gruß via Twitter an die vielen treuen Fans und bedanken sich noch einmal für ihre Unterstützung zur Rettung der Serie. Zu sehen sind Tom Ellis (Lucifer), Lauren German (Detective Chloe Decker), Kevin Alejandro (Detective Dan), Rachael Harris (Dr. Martin) und Aimee Garcia (Ella Lopez).

Die Fantasy-Serie Lucifer von Produzent Jerry Bruckheimer basiert auf den Comics von Mike Carey, während die Figur selbst von Neil Gaiman (American Gods) stammt. Netflix hat nach früheren Angaben der beiden Serien-Machern und Showrunner Joe Henderson und Ildy Modrovich zunächst einmal 10 Episoden für die 4. Staffel bestellt. Sollten die neuen Folgen beim Publikum erfolgreich ankommen, wird an der zweiten Hälfte der neuen Staffel gearbeitet.

Noch gibt es keinen konkreten Starttermin für die neuen Folgen. Die ersten drei Staffel mit 55 Folgen vom US-Sender Fox sind hierzulande auf Amazon Prime abrufbar.

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus