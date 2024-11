Erkunden, angeln, craften: Luma Island geht auf Steam seil, weil es auf vieles verzichtet »was in anderen Spielen nervt«

Den eigenen Bauernhof bewirtschaften, Freunde treffen und auf Abenteuer gehen: Das Leben kann so schön sein in einer Farming-Simulation. Ein weiteres Spiel dieses Genres namens Luma Island hat es gerade erst auf Steam geschafft und begeistert bereits tausende Spielerinnen und Spieler. Doch was macht den Titel überhaupt besonders?

Was ist Luma Island?

Auf den ersten Blick sieht Luma Island wie ein Stardew-Valley mit hübscher 3D-Grafik aus. Und tatsächlich gibt es auch grundlegende Gemeinsamkeiten: Ihr baut genretypisch euren eigenen Bauernhof auf, erledigt Quests und erkundet eine weitläufige Insel voller Dungeons und Schätze. Gespielt wird entweder alleine oder als Gruppe von bis zu vier Spielerinnen und Spielern im Koop.

0:58 Luma Island lässt euch allein oder im Koop eine hübsche Inselwelt erkunden

Tatsächlich hebt sich Luma Island aber durch einige Besonderheiten stark von anderen Spielen ab. Das Spiel verzichtet nämlich auf einige klassische Features, was in einigen Steam-Rezensionen positiv hervorgehoben wird:

Ein Cozy-Game bei dem die Devs alles verbessert haben, was in anderen Spielen des Genres nervt. Speichern ohne schlafen gehen. Check.

Unendliche Tasche - Check

Kann das weg oder brauch ich das noch? Wird angezeigt. Check

Keine Ausdauer. Check.

keine Ohnmacht.

Wo finde ich was. Wird angezeigt. Check

süßes Haustier am 1. Tag? Check (zumindest als Pirat) [...] Vom innovativem Berufssystem ganz zu schweigen. 10 Tage drinnen und noch kein Feld angelegt ;) Das ist eine nette Abwechslung. [...] Für mich eine neue Benchmark im "Cozy-Farm-Aufbau"-Genre. aquapuppy

Ebenfalls gut an kommt bei vielen Spielerinnen und Spielern die Erkundung, die bei Luma Island eine sehr große Rolle einnimmt. Gelobt werden die abwechslungsreichen und schön gestalteten Umgebungen, die mit vielen Geheimnissen und Schätzen gefüllt sind. Es lohne sich wirklich, sich überall umzusehen.

Kritik wird in den Steam-Rezensionen allerdings auch geäußert, auch wenn mit 80 Prozent ein Großteil der Bewertungen positiv ausfällt.

Besonders häufig wird kritisiert, dass beim Sammeln von Ressourcen zu viel Grind notwendig sei. So brauche es sehr lange, um einen Baum zu fällen und die Beute sei dann gerade mal ein Stück Holz. Außerdem wird das Aufbauen von Beziehungen zu NPCs vermisst. Immerhin deuten die Entwickler an, dass dieses Feature mit einem zukünftigen Update nachgeliefert werden könnte.