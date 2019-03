Wer dieses Wochenende etwas Neues ausprobieren möchte, kriegt dank Entwickler Funcom die Chance: Deren Survival-Actionspiel Conan Exiles ist bis Sonntag, 11. März, kostenlos spielbar. Und wer überzeugt wurde, kann außerdem im Rahmen des Wochenendes bei einem Rabatt von 50 Prozent (19,99 Euro) zugreifen.

Die Aktion kommt natürlich strategisch günstig: Conan Exiles hat gerade Anfang März ein umfangreiches Inhaltsupdate erhalten, mittlerweile das 34. seiner Art seit dem Verlassen der Early-Access-Phase im Mai 2018. Neu dazugekommen sind beispielsweise der Ingame-Sprachchat, frische NPC-Gebiete und ein Weltboss in den eisigen Gebieten im Norden.

Funcom deshalb auch eine Infografik veröffentlicht, die den bisherigen Support für Conan für Augen führen soll: Seit dem Early Access hat man die Karte um 166 Prozent Landmasse vergrößert, mit insgesamt 90 Patches viele neue Features wie Weltbosse, Dungeons, Belagerungen, Religionen, Haustiere und vieles mehr veröffentlicht.

Außerdem hat Funcom zusammen mit den Strategie-Experten von Petroglyph Conan Unconquered angekündigt, ein Echtzeit-Strategiespiel in der Art des Indiehits They Are Billions. Mit den Gratisaktion rund um Conant Exiles gibt es also auch etwas mehr Aufmerksamkeit für die Marke mit dem Barbaren.

Conan Exiles - Screenshots ansehen