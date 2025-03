Zu Mad Max 5 gibt’s jetzt gute und schlechte Nachrichten

Ob George Miller jemals in das Ödland von Mad Max zurückkehrt? Ein bisschen Hoffnung darauf macht der mittlerweile 80 Jahre alte Filmemacher jetzt doch. Bildquelle: Warner Bros.

Wie steht es eigentlich um Mad Max: The Wasteland? George Miller spricht schon seit Jahren über sein geplantes Prequel zu Fury Road, für das Tom Hardy in der Rolle von Max Rockatansky zurückkehren könnte. Doch daraus wurde bis heute nichts.

Der Fehlstart von Furiosa an den Kinokassen 2024 dürfte die Ambitionen des Filmemachers ausgebremst haben. Doch George Miller will die Hoffnung auf The Wasteland nicht völlig aufgeben, wie der 80 Jahre alte Regisseur in einem neuen Interview mit Vulture verrät.

Das Drehbuch zu The Wasteland steht, aber ...

Freut euch allerdings nicht zu früh! George Miller verrät zwar, dass das Drehbuch zu Mad Max 5 bereits fertig sei. Allerdings kann er im selben Atemzug nicht versprechen, dass der Film tatsächlich umgesetzt wird. Denn zuerst will er sich einem oder sogar zwei anderen Projekten widmen:

Wir haben ein Skript. Aber ich mache das schon so lange und weiß ganz genau, wo ich mich in Bezug auf meine Geschichten eingenistet habe. Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich zu viele Geschichten erzählen will – und dass ich sie nicht nur in meinem Kopf lasse, sondern in der Form von Drehbüchern oder zumindest sehr detaillierter Notizen zu Papier bringe. Ich würde mich selbst als professionellen Tagträumer bezeichnen. [...] Es gibt also wirklich viele Geschichten. Und ja, eine davon ist eine zu Mad Max. Das ist jedoch nichts, was ich als Nächstes machen würde, weil ich mich gerne erst zwei anderen Dingen widmen möchte. Aber sollten die Sterne mir den Weg weisen, dann könnte das passieren. Manche Dinge ergeben sich und manche nicht. Das ist alles, was ich gerade dazu sagen kann. Wir werden sehen.

Ist Mad Max: The Wasteland überhaupt noch realistisch?

Dass Furiosa an den Kinokassen floppte, dürfte die Ambitionen von George Miller und Warner Bros. bezüglich eines neuen Mad-Max-Films ausgebremst haben. Fairerweise galt auch zuvor Fury Road nicht als finanzieller Erfolg – trotz des ganzen Lobs und all den Auszeichnungen, die der Action-Meilenstein einheimsen konnte.

Dazu sollten wir ebenfalls erwähnen, dass die Produktionen der Mad-Max-Filme alles andere als ein Zuckerschlecken waren. Es hat alleine für Fury Road 15 Jahre gebraucht, bis die extrem anspruchsvollen Dreharbeiten in der Wüste mit funktionierenden Fahrzeugen und echten Stunts anlaufen konnten.

Ob George Miller das nochmal auf sich nimmt, sobald er auf die 90 zugeht? Als Mad-Max-Fan kann man nur abwarten und hoffen.

Welchen Projekten George Miller sich als Nächstes widmet, ist aktuell nicht offiziell bekannt. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Marvel mit dem Action-Spezialisten hinter Happy Feet oder Ein Schweinchen namens Babe in New York liebäugelt. Angeblich könnte Miller Thor 5 oder sogar einen Film zu World War Hulk inszenieren.

