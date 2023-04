Mafia 4: Entwickler verraten endlich neue Infos - zumindest indirekt

Mafia 4 soll angeblich ein Prequel von Mafia 1 werden. Spielt also wahrscheinlich zu Prohibitionszeiten.

Wer lange genug in unserer Branche arbeitet, bekommt irgendwann so ein Déjà-vu-Gefühl à la Moment, da war doch schon mal irgendwas in die Richtung . Bestes Beispiel: Mafia 4. Just machen via Reddit neue Stellenausschreibungen von Mafia-Entwickler Hangar 13 die Runde, in denen das Team Verstärkung für das nächste große Mafia-Projekt sucht. Darunter wird auch erstmals via LinkedIn wörtlich erwähnt, dass es sich um einen Mafia-Nachfolger handelt. Beispielsweise beim KI-Designer:

Sie [die KI-Designer] treiben die Entwicklung von KI-Systemen, Archetypen und Verhaltensweisen voran - vom Prototypen bis zum Release des nächsten Ablegers der Mafia-Serie.

Außerdem - und hier ist das Déjà-vu - wird erneut von Online-Funktionen gesprochen. Für einen Senior Systems Designer sucht Hangar 13 Menschen mit folgender Qualifikation:

Erfahrung mit AAA-Spielen, Multiplayer-Titeln und/oder Live-Service-Design.

Über genau diese Facetten haben wir bereits vor sechs (!) Jahren berichtet, als 2017 die allerersten Gerüchte aufkamen, dass ein Nachfolger von Mafia 3 entwickelt wird. Damals stand noch in den Sternen, um welches Projekt es sich handelt - und dass vor Mafia 4 noch ein Remake von Mafia erscheinen würde, hatte niemand auf dem Schirm.

Nun setzte die Definitive Edition von Mafia 1 bekanntlich voll auf Singleplayer, wir können also davon ausgehen, dass die Multiplayer- und Service-Expertise schon damals für Mafia 4 gesucht wurde. Ob es sich dabei nur um einen Skin-Shop, seichte Online-Features oder einen komplett eigenen Multiplayer-Modus handelt, ist derweil noch immer nicht bekannt.

Ebenfalls spannend: Hangar 13 sucht Leute, die sich neben Kämpfen auch auf Stealth spezialisieren. Wir können also zumindest davon ausgehen, dass Schleicheinlagen in Mafia 4 eine vergleichbare Rolle wie in Mafia 3 spielen werden, wo Hauptfigur Lincoln ziemlich frei das eigene Vorgehen wählen konnte.

Angeblich soll Mafia 4 übrigens ein Prequel werden, das noch vor dem ersten Mafia spielt, also wahrscheinlich im Amerika der Prohibition in den 1920ern. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es mehr Infos gibt.